Повна окупація Донбасу та Запоріжжя: Буданов розкрив шокуючі плани Росії на 2026 рік

Країна-агресор Росія планує у 2026 році зосередити основні зусилля на повній окупації Донбасу та Запорізької області, а також продовжити наступальні дії на півдні й сході України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданов про плани Кремля на 2026 рік

За його словами, стратегічні плани Кремля залишаються незмінними і відкрито озвучуються російським військово-політичним керівництвом. Основним завданням РФ залишається встановлення повного контролю над Донецькою областю, а також активне просування у Запорізькому напрямку.

Окрім цього, Росія планує максимально розширити свою присутність поблизу кордонів України шляхом створення так званих "санітарних" або буферних зон. Такі дії, за оцінкою української розвідки, є частиною довгострокової воєнної стратегії Москви, спрямованої на тиск і поступове виснаження України.

Буданов також зазначив, що Росія не відмовляється від операцій у Херсонській області та на інших південних напрямках. Водночас Донбас і Запорізька область визначені як головні цілі саме на 2026 рік.

У розвідці наголошують: попри втрати та проблеми з особовим складом, РФ намагається компенсувати це масштабною мобілізацією, фінансовими стимулами для контрактників і перегрупуванням сил. Саме тому загроза активних бойових дій у наступному році залишається високою.

Українські Сили оборони, зі свого боку, готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій, враховуючи реальні наміри противника, а не його публічні заяви про "мир" чи "перемир’я".

