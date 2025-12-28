Полная оккупация Донбасса и Запорожья: Буданов раскрыл шокирующие планы России на 2026 год

Страна-агрессор Россия планирует в 2026 году сосредоточить основные усилия на полной оккупации Донбасса и Запорожской области, а также продлить наступательные действия на юге и востоке Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов .

Буданов про планы Кремля на 2026 год

По его словам, стратегические планы Кремля остаются прежними и открыто озвучиваются российским военно-политическим руководством. Основной задачей РФ остается установление полного контроля над Донецкой областью, а также активное продвижение в Запорожском направлении.

Кроме того, Россия планирует максимально расширить свое присутствие вблизи границ Украины путем создания так называемых "санитарных" или буферных зон. Такие действия, по оценке украинской разведки, являются частью долгосрочной военной стратегии Москвы, направленной на давление и постепенное истощение Украины.

Буданов также отметил, что Россия не отказывается от операций в Херсонской области и других южных направлениях. В то же время, Донбасс и Запорожская область определены как главные цели именно на 2026 год.

В разведке подчеркивают: несмотря на потери и проблемы с личным составом, РФ пытается компенсировать это масштабной мобилизацией, финансовыми стимулами для контрактников и перегруппировкой сил. Поэтому угроза активных боевых действий в следующем году остается высокой.

Украинские Силы обороны, со своей стороны, готовятся к любым сценариям развития событий, учитывая реальные намерения противника, а не его публичные заявления о "мире" или "перемирии".

