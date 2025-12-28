logo

Война с Россией Полная оккупация Донбасса и Запорожья: Буданов раскрыл шокирующие планы России на 2026 год
Полная оккупация Донбасса и Запорожья: Буданов раскрыл шокирующие планы России на 2026 год

Россия уже определила ключевые военные цели на 2026 год и не скрывает намерений расширить оккупацию украинских территорий

28 декабря 2025, 01:02

Автор:
avatar

Ткачова Марія

Страна-агрессор Россия планирует в 2026 году сосредоточить основные усилия на полной оккупации Донбасса и Запорожской области, а также продлить наступательные действия на юге и востоке Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов .

Полная оккупация Донбасса и Запорожья: Буданов раскрыл шокирующие планы России на 2026 год

Буданов про планы Кремля на 2026 год

По его словам, стратегические планы Кремля остаются прежними и открыто озвучиваются российским военно-политическим руководством. Основной задачей РФ остается установление полного контроля над Донецкой областью, а также активное продвижение в Запорожском направлении.

Кроме того, Россия планирует максимально расширить свое присутствие вблизи границ Украины путем создания так называемых "санитарных" или буферных зон. Такие действия, по оценке украинской разведки, являются частью долгосрочной военной стратегии Москвы, направленной на давление и постепенное истощение Украины.

Буданов также отметил, что Россия не отказывается от операций в Херсонской области и других южных направлениях. В то же время, Донбасс и Запорожская область определены как главные цели именно на 2026 год.

В разведке подчеркивают: несмотря на потери и проблемы с личным составом, РФ пытается компенсировать это масштабной мобилизацией, финансовыми стимулами для контрактников и перегруппировкой сил. Поэтому угроза активных боевых действий в следующем году остается высокой.

Украинские Силы обороны, со своей стороны, готовятся к любым сценариям развития событий, учитывая реальные намерения противника, а не его публичные заявления о "мире" или "перемирии".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские кафиры совершили очередную атаку на Одессу, ударив по жилой застройке в Приморском районе города. В результате удара загорелся двухэтажный жилой дом, повреждены крыши и окна помещений.



Источник: https://suspilne.media/1199212-kirilo-budanov-pro-vikliki-pered-ukrainou-na-kinec-2025-roku-resursi-rosii-ta-logiku-trampa-intervu/
