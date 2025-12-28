logo_ukra

Одеса палає: російський дрон влучив у двоповерховий будинок
commentss НОВИНИ Всі новини

Одеса палає: російський дрон влучив у двоповерховий будинок

Увечері російські війська атакували Одесу ударними дронами, внаслідок чого спалахнув житловий будинок у центрі міста

28 грудня 2025, 00:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу, вдаривши по житловій забудові в Приморському районі міста. Внаслідок удару загорівся двоповерховий житловий будинок, пошкоджено дахи та вікна помешкань.

Одеса палає: російський дрон влучив у двоповерховий будинок

Російська атака по Одесі

Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворожий удар прийшовся по житловому сектору, що спричинило пожежу та руйнування цивільної інфраструктури.

Своєю чергою начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що причиною займання стало падіння ударного безпілотника. Внаслідок цього загорівся дах житлового будинку, а вибуховою хвилею вибило вікна у помешканнях.

На місці події працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на сусідні будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атака вкотре підтверджує, що російська армія цілеспрямовано б’є по цивільній забудові, створюючи загрозу для мирних мешканців міста та руйнуючи житлові квартали.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Федір Веніславський заявив, що проведення президентських виборів під час активних бойових дій є нереальним і небезпечним. Про це він сказав в ефірі Radio NV, коментуючи дискусії щодо можливості голосування в умовах війни.
За словами Веніславського, ключовою умовою будь-яких виборів є безпека громадян. Обстріли, ракетні атаки та повітряні тривоги роблять неможливим нормальне функціонування виборчих дільниць, а отже — і реалізацію виборчого права.



Джерело: https://t.me/odeskaODA/13198
