Одеса палає: російський дрон влучив у двоповерховий будинок

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу, вдаривши по житловій забудові в Приморському районі міста. Внаслідок удару загорівся двоповерховий житловий будинок, пошкоджено дахи та вікна помешкань.
Російська атака по Одесі
Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ворожий удар прийшовся по житловому сектору, що спричинило пожежу та руйнування цивільної інфраструктури.
Своєю чергою начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що причиною займання стало падіння ударного безпілотника. Внаслідок цього загорівся дах житлового будинку, а вибуховою хвилею вибило вікна у помешканнях.
На місці події працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на сусідні будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Атака вкотре підтверджує, що російська армія цілеспрямовано б’є по цивільній забудові, створюючи загрозу для мирних мешканців міста та руйнуючи житлові квартали.