Одесса пылает: русский дрон попал в двухэтажный дом
Одесса пылает: русский дрон попал в двухэтажный дом

Вечером российские войска атаковали Одессу ударными дронами, в результате чего вспыхнул жилой дом в центре города

28 декабря 2025, 00:56
Ткачова Марія

Российские оккупанты совершили очередную атаку на Одессу, ударив по жилой застройке в Приморском районе города. В результате удара загорелся двухэтажный жилой дом, повреждены крыши и окна помещений.

Одесса пылает: русский дрон попал в двухэтажный дом

Российская атака по Одессе

О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер . По его словам, вражеский удар пришелся по жилому сектору, что повлекло за собой пожар и разрушение гражданской инфраструктуры.

В свою очередь начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что причиной возгорания стало падение ударного беспилотника. В результате этого загорелась крыша жилого дома, а взрывной волной выбило окна в помещениях.

На месте происшествия работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар и предотвратили его распространение на соседние здания. Информация о пострадавших уточняется.

Атака еще раз подтверждает, что российская армия целенаправленно бьет по гражданской застройке, создавая угрозу мирным жителям города и разрушая жилые кварталы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Федор Вениславский заявил, что проведение президентских выборов во время активных боевых действий нереально и опасно. Об этом он сказал в эфире Radio NV, комментируя дискуссии о возможности голосования в условиях войны.
По словам Вениславского, ключевым условием любых выборов является безопасность граждан. Обстрелы, ракетные атаки и воздушные тревоги делают невозможным нормальное функционирование избирательных участков, а значит, и реализацию избирательного права.



Источник: https://t.me/odeskaODA/13198
