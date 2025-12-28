Одесса пылает: русский дрон попал в двухэтажный дом

Рубрики
Ткачова Марія
Российские оккупанты совершили очередную атаку на Одессу, ударив по жилой застройке в Приморском районе города. В результате удара загорелся двухэтажный жилой дом, повреждены крыши и окна помещений.
Российская атака по Одессе
О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер . По его словам, вражеский удар пришелся по жилому сектору, что повлекло за собой пожар и разрушение гражданской инфраструктуры.
В свою очередь начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что причиной возгорания стало падение ударного беспилотника. В результате этого загорелась крыша жилого дома, а взрывной волной выбило окна в помещениях.
На месте происшествия работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар и предотвратили его распространение на соседние здания. Информация о пострадавших уточняется.
Атака еще раз подтверждает, что российская армия целенаправленно бьет по гражданской застройке, создавая угрозу мирным жителям города и разрушая жилые кварталы.