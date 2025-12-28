logo

Заставили раздеться и убили: более жестокие реалии русской войны

На фронте все чаще фиксируют системные расстрелы украинских военных после захвата в плен, уже почти не вызывающих международного резонанса

28 декабря 2025, 01:39
Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом" заявил, что случаи расстрелов украинских военнослужащих после попадания в плен стали регулярными и системными на всех участках фронта.

Заставили раздеться и убили: более жестокие реалии русской войны

Солдаты рф расстреливают украинских пленных

По его словам, такие преступления совершаются постоянно и уже не приводят к тому общественному или международному шоку, который был в начале полномасштабной войны. Факты смертной казни все чаще воспринимаются как "очередной эпизод войны", а не как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Один из таких случаев произошел сегодня в Покровском направлении. По информации военного, российские подразделения взяли в плен двух украинских защитников. После этого их вывели из укрытия, заставили раздеться и расстреляли на месте.

Алекс отмечает, что подобные действия — не единичные инциденты и не "превышение полномочий" отдельными солдатами, а повторяющаяся практика, которая фиксируется на разных направлениях фронта. Речь идет о сознательных убийствах безоружных пленных, что прямо запрещено Женевскими конвенциями.

По словам военного, отсутствие жесткой и мгновенной международной реакции лишь подталкивает окупантов к повторению таких преступлений. Когда расстрелы пленных не влекут реальных последствий, они превращаются в инструмент запугивания и террора.

Украинские военные и правозащитники неоднократно отмечали, что каждый подобный случай должен быть задокументирован и передан в международные судебные инстанции. Однако на практике количество зафиксированных казней растет быстрее, чем количество наказанных за них.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что общественный деятель Владимир Золкин заявил, что действия Петр Порошенко и пророссийских информационных площадок наносят серьезный ущерб доверию к волонтерскому движению в Украине.



Источник: https://t.me/officer_33/6598
