Заставили раздеться и убили: более жестокие реалии русской войны

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алексом" заявил, что случаи расстрелов украинских военнослужащих после попадания в плен стали регулярными и системными на всех участках фронта.

Солдаты рф расстреливают украинских пленных

По его словам, такие преступления совершаются постоянно и уже не приводят к тому общественному или международному шоку, который был в начале полномасштабной войны. Факты смертной казни все чаще воспринимаются как "очередной эпизод войны", а не как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Один из таких случаев произошел сегодня в Покровском направлении. По информации военного, российские подразделения взяли в плен двух украинских защитников. После этого их вывели из укрытия, заставили раздеться и расстреляли на месте.

Алекс отмечает, что подобные действия — не единичные инциденты и не "превышение полномочий" отдельными солдатами, а повторяющаяся практика, которая фиксируется на разных направлениях фронта. Речь идет о сознательных убийствах безоружных пленных, что прямо запрещено Женевскими конвенциями.

По словам военного, отсутствие жесткой и мгновенной международной реакции лишь подталкивает окупантов к повторению таких преступлений. Когда расстрелы пленных не влекут реальных последствий, они превращаются в инструмент запугивания и террора.

Украинские военные и правозащитники неоднократно отмечали, что каждый подобный случай должен быть задокументирован и передан в международные судебные инстанции. Однако на практике количество зафиксированных казней растет быстрее, чем количество наказанных за них.

