Зміниться все: Арестович розповів, що робитиме Зеленський для перемоги на виборах

Радикальні настрої в Україні після завершення війни можуть зменшитися. Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, вони у меншості. Вони голосні, їх ситуативно підтримує влада, тому може здатися, що радикали всесильні та їхній вплив надовго, пояснив він.

“Але більшість із тих, хто сьогодні бореться за Україну — хочуть жити у відкритому суспільстві, у нормальній європейській державі. І цей запит влада реалізує як намір вступити до ЄС. Після закінчення війни підтримка радикалів з боку влади неминуче припиниться. Ніхто з партнерів не фінансуватиме країну з подібною раковою пухлиною”, — зазначив Арестович.

Зеленський, за його словами, після війни стане ліберальнішим за себе у 2019-му, щоб отримати можливість перемоги на виборах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку Арестовича, Росія зробила стратегічну помилку, розпочавши вторгнення до України.

За його словами, на п'ятий рік війни РФ не просто перебуває в стратегічній безвиході, найкращі її уми вже зрозуміли, що у своєму нинішньому цивілізаційному стані і при даному типі суспільного устрою максимальний розмір держави, яку може перемогти Росія, — це маленька Чечня.

Війна в Україні, пояснив Арестович, — в режимі програшу і за цим програшем стоїть холоднокровний, старий британський план упокорення сухопутної імперії — вбити флот, постачання, “сухопутний авіаносець” (Крим), ключові експортні доходи (нафта), військове провадження.

За його словами, Захід змушує Росію до угоди — відновлення торгівлі, економічної та політичної взаємодії, але на умовах Заходу.