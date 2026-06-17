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Зміниться все: Арестович розповів, що робитиме Зеленський для перемоги на виборах

Колишній радник Офісу президента Арестович розповів про зміну риторики в Україні після завершення війни

17 червня 2026, 19:56
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Кречмаровская Наталия

Радикальні настрої в Україні після завершення війни можуть зменшитися. Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.  

Зміниться все: Арестович розповів, що робитиме Зеленський для перемоги на виборах

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, вони у меншості. Вони голосні, їх ситуативно підтримує влада, тому може здатися, що радикали всесильні та їхній вплив надовго, пояснив він. 

“Але більшість із тих, хто сьогодні бореться за Україну — хочуть жити у відкритому суспільстві, у нормальній європейській державі. І цей запит влада реалізує як намір вступити до ЄС. Після закінчення війни підтримка радикалів з боку влади неминуче припиниться. Ніхто з партнерів не фінансуватиме країну з подібною раковою пухлиною”, — зазначив Арестович.

Зеленський, за його словами, після війни стане ліберальнішим за себе у 2019-му, щоб отримати можливість перемоги на виборах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку Арестовича, Росія зробила стратегічну помилку, розпочавши вторгнення до України. 

За його словами, на п'ятий рік війни РФ не просто перебуває в стратегічній безвиході, найкращі її уми вже зрозуміли, що у своєму нинішньому цивілізаційному стані і при даному типі суспільного устрою максимальний розмір держави, яку може перемогти Росія, — це маленька Чечня. 

Війна в Україні, пояснив Арестович, — в режимі програшу і за цим програшем стоїть холоднокровний, старий британський план упокорення сухопутної імперії — вбити флот, постачання, “сухопутний авіаносець” (Крим), ключові експортні доходи (нафта), військове провадження.

За його словами, Захід змушує Росію до угоди — відновлення торгівлі, економічної та політичної взаємодії, але на умовах Заходу.



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Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8169
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