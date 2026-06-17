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Изменится все: Арестович рассказал, что будет делать Зеленский для победы на выборах

Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал об изменении риторики в Украине после завершения войны

17 июня 2026, 19:56
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Кречмаровская Наталия

Радикальные настроения в Украине после завершения войны могут уменьшиться. Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Изменится все: Арестович рассказал, что будет делать Зеленский для победы на выборах

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, они находятся в меньшинстве. Они громкие, их ситуативно поддерживает власть, поэтому может показаться, что радикалы всесильные и их влияние надолго, пояснил он.

"Но большинство из тех, кто сегодня борется за Украину — хотят жить в открытом обществе, в нормальном европейском государстве. И этот запрос власть реализует как намерение вступить в ЕС. После окончания войны поддержка радикалов со стороны власти неизбежно прекратится. Никто из партнеров не будет финансировать страну с подобной раковой опухолью”, — отметил Арестович.

Зеленский, по его словам, после войны станет либеральнее себя в 2019-м, чтобы получить возможность победы на выборах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению Арестовича, Россия совершила стратегическую ошибку, начав вторжение в Украину.

По его словам, на пятый год войны РФ не просто находится в стратегическом безысходности, лучшие ее умы уже поняли, что в своем нынешнем цивилизационном состоянии и при данном типе общественного устройства максимальный размер государства, которое может победить Россия, — это маленькая Чечня.

Война в Украине, пояснил Арестович, — в режиме проигрыша и за этим проигрышем стоит хладнокровный, старый британский план покорения сухопутной империи — убить флот, снабжение, сухопутный авианосец (Крым), ключевые экспортные доходы (нефть), военное производство.

По его словам, Запад вынуждает Россию к соглашению – возобновлению торговли, экономического и политического взаимодействия, но на условиях Запада.



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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8169
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