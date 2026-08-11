Зміна тактики: чому ПС ЗСУ засекретили дані про ракетні удари РФ

Україна оновила підходи до оприлюднення інформації про ворожі повітряні атаки. Відтепер Повітряні сили не публікують точну кількість випущених Росією ракет, паралельно закликаючи міжнародних партнерів оперативно посилити українське небо, про це пише Bloomberg.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зокрема, під час нещодавньої нічної атаки військові відзвітували про знищення 98 зі 120 ворожих дронів, проте дані про ракетний склад удару залишилися закритими. Це рішення ухвалили невдовзі після масованого обстрілу минулого тижня, коли ППО не змогла ліквідувати жодну з 28 балістичних ракет.

"Війська протиповітряної оборони змушені були трансформувати формат подачі звітів", — зазначає поінформоване джерело на умовах анонімності через чутливість теми. — "Такий крок є вимушеним заходом безпеки у відповідь на специфіку останніх російських ударів".

Наразі Київ фокусує зусилля на отриманні додаткових снарядів для комплексів Patriot, які демонструють найвищу ефективність проти балістики. Ситуацію ускладнює глобальний дефіцит озброєння, спричинений загостренням на Близькому Сході. Водночас статистика свідчить про серйозні виклики: за перше півріччя поточного року обсяги постачання ракет для ППО від союзників скоротилися втричі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

"Російські терористи поцілили у будівлю столичної лікарні та цивільні підприємства", — заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки чергової атаки у вівторок. — "Крім того, по Запоріжжю ворог брутально вдарив балістичним озброєнням із КНДР та гіперзвуковими ракетами типу "Циркон"".

Проблема захисту від балістичних загроз залишається критичною. За офіційною інформацією Міністерства оборони України, впродовж липня агресор випустив 195 балістичних ракет. З них силам ППО вдалося нейтралізувати лише 29 одиниць, а ще 40 снарядів не досягли своїх цілей через технічні збої або роботу засобів РЕБ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія в ніч проти 11 серпня завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжі. Окупанти застосували ракети та керовані авіабомби, цілями стали промислові об'єкти та міська інфраструктура. В результаті атаки є загиблі та десятки постраждалих.