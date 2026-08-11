Изменение тактики: почему ВС ВСУ засекретили данные о ракетных ударах РФ

Украина обновила подходы к обнародованию информации о вражеских воздушных атаках. Теперь Воздушные силы не публикуют точное количество выпущенных Россией ракет, параллельно призывая международных партнеров оперативно усилить украинское небо, об этом пишет Bloomberg .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, во время недавней ночной атаки военные отчитались об уничтожении 98 из 120 вражеских дронов, однако данные о ракетном составе удара остались закрытыми. Это решение было принято вскоре после массированного обстрела на прошлой неделе, когда ПВО не смогла ликвидировать ни одну из 28 баллистических ракет.

"Войска противовоздушной обороны вынуждены были трансформировать формат подачи отчетов", — отмечает информированный источник на условиях анонимности из-за чувствительности темы. — "Такой шаг — вынужденная мера безопасности в ответ на специфику последних российских ударов".

Киев фокусирует усилия на получении дополнительных снарядов для комплексов Patriot, которые демонстрируют наивысшую эффективность против баллистики. Ситуацию усложняет глобальный дефицит вооружения, вызванный обострением на Ближнем Востоке. В то же время, статистика свидетельствует о серьезных вызовах: за первое полугодие текущего года объемы поставок ракет для ПВО от союзников сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

"Российские террористы попали в здание столичной больницы и гражданские предприятия", — заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия очередной атаки во вторник. — "Кроме того, по Запорожью враг грубо ударил баллистическим вооружением из КНДР и гиперзвуковыми ракетами типа Циркон".

Проблема защиты от баллистических угроз остается критической. По официальной информации Министерства обороны Украины, в течение июля агрессор выпустил 195 баллистических ракет. Из них силам ПВО удалось нейтрализовать всего 29 единиц, а еще 40 снарядов не достигли своих целей из-за технических сбоев или работы средств РЭБ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия в ночь на 11 августа нанесла массированный комбинированный удар по Запорожье. Оккупанты применили ракеты и управляемые авиабомбы, целями стали промышленные объекты и городская инфраструктура. В результате атаки погибли и десятки пострадавших.