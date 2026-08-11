Нічна атака РФ на великий обласний центр: кількість жертв різко зросла, місто охопили пожежі

Російська армія в ніч проти 11 серпня завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжі. Окупанти застосували ракети та керовані авіабомби, цілями стали промислові об'єкти та міська інфраструктура. В результаті атаки є загиблі та десятки постраждалих.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Про наслідки удару повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, у місті пошкоджено житлові будинки, нежитлові будівлі та гаражний кооператив. Крім того, внаслідок обстрілу виникли пожежі та були перебої з електропостачанням.

Спочатку влада повідомляла про двох поранених. Проте кількість постраждалих стрімко зростала. Пізніше Федоров повідомив про п'ятьох загиблих та 20 поранених.

"На жаль, зростає кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі", — зазначив голова ОВА.

На місцях влучень працювали рятувальники та екстрені служби. Вони ліквідували наслідки ударів та продовжують встановлювати повний масштаб руйнувань.

Нічна атака торкнулася й Києва. У столиці було зафіксовано загрозу балістичного озброєння. За даними міської військової адміністрації, у Шевченківському районі сталося займання складських приміщень. Відомо як мінімум про одного постраждалого.

Таким чином, російська атака вкотре призвела до ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі одразу кількох українських регіонів. Остаточні дані про наслідки обстрілу Запоріжжя та Києва можуть уточнюватись.

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