Ночная атака РФ на большой областной центр: число жертв резко выросло, город охватили пожары

Российская армия в ночь на 11 августа нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью. Оккупанты применили ракеты и управляемые авиабомбы, целями стали промышленные объекты и городская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

О последствиях удара сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в городе повреждены жилые дома, нежилые здания и гаражный кооператив. Кроме того, в результате обстрела возникли пожары и были перебои с электроснабжением.

Поначалу власти сообщали о двух раненых. Однако количество пострадавших стремительно увеличивалось. Позже Федоров сообщил о пяти погибших и 20 раненых.

"К сожалению, растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — отметил глава ОВА.

На местах попаданий работали спасатели и экстренные службы. Они ликвидировали последствия ударов и продолжают устанавливать полный масштаб разрушений.

Ночная атака затронула и Киев. В столице была зафиксирована угроза баллистического вооружения. По данным городской военной администрации, в Шевченковском районе произошло возгорание складских помещений. Известно как минимум об одном пострадавшем.

Таким образом, российская атака в очередной раз привела к ударам по гражданской и промышленной инфраструктуре сразу нескольких украинских регионов. Окончательные данные о последствиях обстрела Запорожья и Киева могут уточняться.

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