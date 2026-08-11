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Ночная атака РФ на большой областной центр: число жертв резко выросло, город охватили пожары

Российские войска били ракетами и авиабомбами по промышленным объектам и инфраструктуре. В результате атаки погибли пять человек, еще два десятка получили ранения

11 августа 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Российская армия в ночь на 11 августа нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью. Оккупанты применили ракеты и управляемые авиабомбы, целями стали промышленные объекты и городская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие и десятки пострадавших.

Ночная атака РФ на большой областной центр: число жертв резко выросло, город охватили пожары

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

О последствиях удара сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в городе повреждены жилые дома, нежилые здания и гаражный кооператив. Кроме того, в результате обстрела возникли пожары и были перебои с электроснабжением.

Поначалу власти сообщали о двух раненых. Однако количество пострадавших стремительно увеличивалось. Позже Федоров сообщил о пяти погибших и 20 раненых.

"К сожалению, растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — отметил глава ОВА.

На местах попаданий работали спасатели и экстренные службы. Они ликвидировали последствия ударов и продолжают устанавливать полный масштаб разрушений.

Ночная атака затронула и Киев. В столице была зафиксирована угроза баллистического вооружения. По данным городской военной администрации, в Шевченковском районе произошло возгорание складских помещений. Известно как минимум об одном пострадавшем.

Таким образом, российская атака в очередной раз привела к ударам по гражданской и промышленной инфраструктуре сразу нескольких украинских регионов. Окончательные данные о последствиях обстрела Запорожья и Киева могут уточняться.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/45895
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