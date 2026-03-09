Зміна мобілізації: як тепер військові кличуть до війська чоловіків

Український військовослужбовець із позивним "Осман" звернувся до чоловіків, які ще перебувають на цивільному житті, із закликом розглянути можливість долучитися до служби у підрозділі.

Військові кличуть чоловіків до армії

За його словами, у підрозділі сформовано сильний колектив, налагоджену підготовку та робочу атмосферу без нереалістичних обіцянок.

Військовий наголосив, що страх і сумніви перед рішенням іти на фронт є природними.

Водночас він підкреслив, що підготовка вимагає серйозної фізичної та психологічної витривалості, адже перед виходом у стрій необхідно пройти інтенсивні навчання.

"Осман" також заявив, що у підрозділі немає некомпетентного командування або безглуздих завдань, оскільки більшість командирів — це бійці, які мають бойовий досвід та пройшли складні ділянки фронту.

За його словами, у підрозділі працюють як піхотинці, так і оператори безпілотних систем, які мають практичний досвід війни.

Військовий зазначив, що для охочих долучитися діють різні формати контрактів, зокрема програма "18–24".

Він закликав потенційних добровольців зважити всі переваги та ризики, поспілкуватися з рекрутерами та лише після цього ухвалювати рішення щодо служби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Волинській області група цивільних осіб напала на військовослужбовців територіального центру комплектування під час виконання службового завдання.

Як повідомили у Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інцидент стався 8 березня поблизу села Озеро. Група оповіщення доставляла військовозобов’язаного до ТЦК, коли їхній службовий автомобіль почали переслідувати цивільні. За попередніми даними, близько семи автомобілів наздогнали транспорт ТЦК та почали блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри та підрізаючи машину. Унаслідок цих дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.

