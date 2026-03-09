Изменение мобилизации: как теперь военные зовут в армию мужчин

Рубрики
Украинский военнослужащий с позывным "Осман" обратился к мужчинам, еще находящимся на гражданской жизни, с призывом рассмотреть возможность присоединиться к службе в подразделении.
Военные зовут мужчин в армию
По его словам, в подразделении сформирован сильный коллектив, отлаженная подготовка и рабочая атмосфера без нереалистичных обещаний.
Военный подчеркнул, что страх и сомнения перед решением идти на фронт естественны.
В то же время, он подчеркнул, что подготовка требует серьезной физической и психологической выносливости, ведь перед выходом в строй необходимо пройти интенсивные учения.
"Осман" также заявил, что в подразделении нет некомпетентного командования или бессмысленных задач, поскольку большинство командиров — это бойцы, имеющие боевой опыт и прошедшие сложные участки фронта.
По его словам, в подразделении работают как пехотинцы, так и операторы беспилотных систем, имеющих практический опыт войны.
Военный отметил, что для желающих присоединиться действуют разные форматы контрактов, в частности, программа "18–24".
Он призвал потенциальных добровольцев взвесить все преимущества и риски, пообщаться с рекрутерами и только после этого принимать решение о службе.