Изменение мобилизации: как теперь военные зовут в армию мужчин

Украинский военнослужащий с позывным "Осман" обратился к мужчинам, еще находящимся на гражданской жизни, с призывом рассмотреть возможность присоединиться к службе в подразделении.

Военные зовут мужчин в армию

По его словам, в подразделении сформирован сильный коллектив, отлаженная подготовка и рабочая атмосфера без нереалистичных обещаний.

Военный подчеркнул, что страх и сомнения перед решением идти на фронт естественны.

В то же время, он подчеркнул, что подготовка требует серьезной физической и психологической выносливости, ведь перед выходом в строй необходимо пройти интенсивные учения.

"Осман" также заявил, что в подразделении нет некомпетентного командования или бессмысленных задач, поскольку большинство командиров — это бойцы, имеющие боевой опыт и прошедшие сложные участки фронта.

По его словам, в подразделении работают как пехотинцы, так и операторы беспилотных систем, имеющих практический опыт войны.

Военный отметил, что для желающих присоединиться действуют разные форматы контрактов, в частности, программа "18–24".

Он призвал потенциальных добровольцев взвесить все преимущества и риски, пообщаться с рекрутерами и только после этого принимать решение о службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Волынской области группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования во время выполнения служебного задания.

Как сообщили в Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, инцидент произошел 8 марта вблизи села Озеро. Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, когда их служебный автомобиль начали преследовать гражданские. По предварительным данным около семи автомобилей догнали транспорт ТЦК и начали блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая машину. В результате этих действий служебный автомобиль съехал в кювет.

