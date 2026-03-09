logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Изменение мобилизации: как теперь военные зовут в армию мужчин
commentss НОВОСТИ Все новости

Изменение мобилизации: как теперь военные зовут в армию мужчин

Военный «Осман» призвал гражданских присоединяться к службе

9 марта 2026, 01:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военнослужащий с позывным "Осман" обратился к мужчинам, еще находящимся на гражданской жизни, с призывом рассмотреть возможность присоединиться к службе в подразделении.

Изменение мобилизации: как теперь военные зовут в армию мужчин

Военные зовут мужчин в армию

По его словам, в подразделении сформирован сильный коллектив, отлаженная подготовка и рабочая атмосфера без нереалистичных обещаний.

Военный подчеркнул, что страх и сомнения перед решением идти на фронт естественны.

В то же время, он подчеркнул, что подготовка требует серьезной физической и психологической выносливости, ведь перед выходом в строй необходимо пройти интенсивные учения.

"Осман" также заявил, что в подразделении нет некомпетентного командования или бессмысленных задач, поскольку большинство командиров — это бойцы, имеющие боевой опыт и прошедшие сложные участки фронта.

По его словам, в подразделении работают как пехотинцы, так и операторы беспилотных систем, имеющих практический опыт войны.

Военный отметил, что для желающих присоединиться действуют разные форматы контрактов, в частности, программа "18–24".

Он призвал потенциальных добровольцев взвесить все преимущества и риски, пообщаться с рекрутерами и только после этого принимать решение о службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Волынской области группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования во время выполнения служебного задания.
Как сообщили в Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, инцидент произошел 8 марта вблизи села Озеро. Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, когда их служебный автомобиль начали преследовать гражданские. По предварительным данным около семи автомобилей догнали транспорт ТЦК и начали блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая машину. В результате этих действий служебный автомобиль съехал в кювет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/10405
Теги:

Новости

Все новости