ЗМІ: Рух “Чесна мобілізація” закликає блогерів - ймовірних VIP-ухилянтів приєднатися до ЗСУ

Питання справедливої мобілізації надзвичайно актуальне в Україні на п’ятому році повномасштабної війни. Поки одні українці роками сидять в окопах, інші — мають бронювання, вільно виїздять за кордон.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Рух “Чесна мобілізація” опублікував емоційне звернення до заброньованих через різні схеми активістів, блогерів і журналістів із закликом “Мажори, змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!”, пише видання "Українські новини".

“Сьогодні країна стікає кров’ю простих людей. А мажори, блогери, активісти, журналісти та інші, які називають себе “елітою та совістю України”, ймовірно, ховаються за фальшивими довідками або тікають за кордон. Рух “Чесна мобілізація” звертається до всіх можливих VIP-ухилянтів – змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!”, — цитує заклик видання.

Журналісти зауважують, поки прості люди сидять в окопах місяцями, можливі VIP-ухилянти проводять час в клубах, ресторанах та спортзалах.

“Ваші розповіді про те, що ви “на своєму фронті” — це ляпас кожному солдату. Поки вчорашні комунальники, інженери та будівельники сидять в окопах місяцями, ви тусуєтесь по клубах, спортзалах та ресторанах. Країні потрібні ваші руки, а не ваші сторіз або блоги. Зніміть брендові речі, вдягніть камуфляж. Ваш інтелект потрібен фронту сьогодні. Ваші зв’язки мають працювати на перемогу”, — йдеться у повідомленні.

Без чесної та справедливої мобілізації, як пише видання, Україна не виграє війну.

“Країні потрібна чесна та справедлива мобілізація. Ми не виграємо війну без єдності та участі кожного у боротьбі. Приєднуйтесь до ЗСУ! Доведіть, що ви гідні цієї землі”, — йдеться у зверненні до блогерів та інших публічних людей, які можуть ухилятися від військової служби.

Видання нагадало, що Україні було започатковано рух "Чесна мобілізація", який викриває ймовірних "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Його створили військові та цивільні, які виступають за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.

Нещодавно ЗМІ опублікували “профайли ймовірних ухилянтів” — низки заброньованих блогерів та активістів. Були опубліковані досьє на Данила Мокрика, Михайла Жернакова, Віталія Шабуніна та інших.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про схеми ухилення від мобілізації в ТЦК.