ЗМІ: Рух “Чесна мобілізація” закликає блогерів - ймовірних VIP-ухилянтів приєднатися до ЗСУ

Кречмаровская Наталия
Питання справедливої мобілізації надзвичайно актуальне в Україні на п’ятому році повномасштабної війни. Поки одні українці роками сидять в окопах, інші — мають бронювання, вільно виїздять за кордон.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Рух “Чесна мобілізація” опублікував емоційне звернення до заброньованих через різні схеми активістів, блогерів і журналістів із закликом “Мажори, змініть бронь на бронік і йдіть захищати Україну!”, пише видання "Українські новини".
Журналісти зауважують, поки прості люди сидять в окопах місяцями, можливі VIP-ухилянти проводять час в клубах, ресторанах та спортзалах.
Без чесної та справедливої мобілізації, як пише видання, Україна не виграє війну.
Видання нагадало, що Україні було започатковано рух "Чесна мобілізація", який викриває ймовірних "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів". Його створили військові та цивільні, які виступають за справедливу мобілізацію, зокрема, за прозору систему бронювання від служби в армії.
Нещодавно ЗМІ опублікували “профайли ймовірних ухилянтів” — низки заброньованих блогерів та активістів. Були опубліковані досьє на Данила Мокрика, Михайла Жернакова, Віталія Шабуніна та інших.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про схеми ухилення від мобілізації в ТЦК.