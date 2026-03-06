СМИ: Движение "Честная мобилизация" призывает блогеров - вероятных VIP-уклонистов присоединиться к ВСУ

Вопрос справедливой мобилизации очень актуален в Украине на пятом году полномасштабной войны. Пока одни украинцы годами сидят в окопах, другие имеют бронирование, свободно выезжают за границу.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Движение "Честная мобилизация" опубликовало эмоциональное обращение к забронированным через различные схемы активистов, блогеров и журналистов с призывом "Мажоры, смените бронь на броник и идите защищать Украину!", пишет издание "Українські новини".

"Сегодня страна истекает кровью простых людей. А мажоры, блогеры, активисты, журналисты и другие, которые называют себя "элитой и совестью Украины", вероятно, прячутся за фальшивыми справками или бегут за границу. Движение "Честная мобилизация" обращается ко всем возможным VIP-уклонистам – смените бронь на броник и идите защищать Украину!”, — цитирует призыв издания.

Журналисты отмечают, пока простые люди сидят в окопах месяцами, возможные VIP-уклонисты проводят время в клубах, ресторанах и спортзалах.

"Ваши рассказы о том, что вы "на своем фронте" — это оплеуха каждому солдату. Пока вчерашние коммунальщики, инженеры и строители сидят в окопах месяцами, вы тусуетесь по клубам, спортзалам и ресторанам. Стране нужны ваши руки, а не ваши сторис или блоги. Снимите брендовые вещи, наденьте камуфляж. Ваш интеллект нужен фронту сегодня. Ваши связи должны работать на победу", – говорится в сообщении.

Без честной и справедливой мобилизации Украина не выигрывает войну.

"Стране нужна честная и справедливая мобилизация. Мы не выигрываем войну без единства и участия каждого в борьбе. Присоединяйтесь к ВСУ! Докажите, что вы достойны этой земли", — говорится в обращении к блогерам и другим публичным людям, которые могут уклоняться от военной службы.

Издание напомнило, что Украине появилось движение "Честная мобилизация", разоблачающее вероятных "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров". Его создали военные и гражданские, выступающие за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии.

Недавно СМИ опубликовали "профайлы вероятных уклонистов" — ряда забронированных блогеров и активистов. Были опубликованы досье на Даниила Мокрика, Михаила Жернакова, Виталия Шабунина и других.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах уклонения от мобилизации в ТЦК.