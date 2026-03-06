СМИ: Движение "Честная мобилизация" призывает блогеров - вероятных VIP-уклонистов присоединиться к ВСУ

Рубрики
Вопрос справедливой мобилизации очень актуален в Украине на пятом году полномасштабной войны. Пока одни украинцы годами сидят в окопах, другие имеют бронирование, свободно выезжают за границу.
Движение "Честная мобилизация" опубликовало эмоциональное обращение к забронированным через различные схемы активистов, блогеров и журналистов с призывом "Мажоры, смените бронь на броник и идите защищать Украину!", пишет издание "Українські новини".
Журналисты отмечают, пока простые люди сидят в окопах месяцами, возможные VIP-уклонисты проводят время в клубах, ресторанах и спортзалах.
Без честной и справедливой мобилизации Украина не выигрывает войну.
Издание напомнило, что Украине появилось движение "Честная мобилизация", разоблачающее вероятных "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров". Его создали военные и гражданские, выступающие за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии.
Недавно СМИ опубликовали "профайлы вероятных уклонистов" — ряда забронированных блогеров и активистов. Были опубликованы досье на Даниила Мокрика, Михаила Жернакова, Виталия Шабунина и других.
