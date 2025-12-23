Злочин отримає відповідь: у ЄС категорично відреагували на масований обстріл України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на масовані атаки Росії на українські регіони під час святкового періоду. Він опублікував заяву у соціальній мережі X, підкресливши небезпечний характер дій окупантів.

Фото: з відкритих джерел

"У святковий сезон, який має об'єднувати людей у святкуванні, роздумах і доброзичливості, Росія продовжує ескалацію своїх атак проти України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та навмисно наражаючи на небезпеку невинних цивільних осіб, які просто намагаються провести час зі своїми родинами. Ці злочини не залишаться без відповіді", — зазначив Цахкна.

Вранці 23 грудня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснили комбіновану атаку, використовуючи крилаті ракети та ударні безпілотники. У Києві, Київській області та на Івано-Франківщині працювала протиповітряна оборона.

Через атаки у низці регіонів країни відбулося екстрене відключення електроенергії. Ворог пошкодив багатоквартирний будинок на Рівненщині, завдав удару по Житомирщині — загинула одна дитина, постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, а у двох районах зафіксовані пошкодження. В Одеській області внаслідок ударів спостерігалися перебої зі світлом та руйнування об’єктів інфраструктури. На Львівщині російські війська вразили об’єкт енергетики, а в Києві постраждали четверо людей, серед них дитина, було пошкоджено житловий будинок.

Цахкна наголосив, що такі дії Кремля спрямовані на підрив нормального життя цивільного населення та порушують міжнародні норми. Він закликав світову спільноту продовжувати підтримку України та забезпечувати відповідальність за ці злочини.

Як вже писали "Коментарі", сьогоднішній масований обстріл України ракетами та дронами вкотре підкреслив справжню мету війни Росії, яку можна охарактеризувати як геноцидну. Про це в ефірі Radio NV заявив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.