Преступление получит ответ: в ЕС категорически отреагировали на массированный обстрел Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированные атаки России на украинские регионы во время праздничного периода. Он опубликовал заявление в социальной сети X, подчеркнув опасный характер действий окупантов.

Фото: из открытых источников

"В праздничный сезон, который должен объединять людей в праздновании, размышлениях и доброжелательности, Россия продолжает эскалацию своих атак против Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и намеренно подвергая опасности невинных гражданских лиц, которые просто пытаются провести время со своими семьями. Эти преступления не останутся без ответа", – отметил Цахкна.

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска совершили комбинированную атаку, используя крылатые ракеты и ударные беспилотники. В Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской области работала противовоздушная оборона.

Из-за атак в ряде регионов страны произошло экстренное отключение электроэнергии. Враг повредил многоквартирный дом в Ровенской области, нанес удар по Житомирщине — погиб один ребенок, пострадали пять человек, повреждены жилые дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, а в двух районах зафиксированы повреждения. В Одесской области в результате ударов наблюдались перебои со светом и разрушение объектов инфраструктуры. Во Львовской области российские войска поразили объект энергетики, а в Киеве пострадали четыре человека, среди них ребенок, был поврежден жилой дом.

Цахкна подчеркнул, что такие действия Кремля направлены на подрыв нормальной жизни гражданского населения и нарушают международные нормы. Он призвал мировое сообщество продолжать поддержку Украины и обеспечивать ответственность за эти преступления.

Как уже писали "Комментарии", сегодняшний массированный обстрел Украины ракетами и дронами в очередной раз подчеркнул настоящую цель войны России, которую можно охарактеризовать как геноцидную. Об этом в эфире Radio NV заявил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.