Жорсткий обстріл України 23 грудня: озвучено три причини нового геноциду Кремля

Сьогоднішній масований обстріл України ракетами та дронами вкотре підкреслив справжню мету війни Росії, яку можна охарактеризувати як геноцидну. Про це в ефірі Radio NV заявив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

Фото: з відкритих джерел

"Я бачу, що це стандартна терористична злочинна атака Росії. Мета абсолютно очевидна. Це пов’язано з трьома факторами", — повідомив він.

Перший фактор, за словами Мусієнка, полягає у тому, що ворог довго накопичував сили та засоби, ракети і дрони для масштабних атак. Раніше масованих ударів по всій території України не було, ворог обмежувався терористичними атаками на цивільні об’єкти Одещини та прифронтові райони Херсонщини, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини й Запоріжжя.

"Але не було ударів вглиб. Зараз, коли вони накопичили ракети і значну кількість безпілотників, завдають ударів, зокрема, по західних і центральних регіонах держави. Під прицілом — об’єкти енергетики", — додав Мусієнко.

Другим фактором, на його думку, є очікуване похолодання. Ворог прагне створити складні умови напередодні зниження температур, позбавляючи українців нормальних умов для життя.

"Це вкотре свідчить, що мета цієї війни російської проти України носить відверто геноцидний характер. Бо вони намагаються позбавити нормальних умов для життя і існування, особливо протягом холодної пори року", — підкреслив Мусієнко.

Третій фактор полягає у демонстрації нібито власної спроможності та сили Росії на міжнародній арені, зокрема перед США та іншими державами, показуючи, що вони здатні завдавати значних ударів по енергетиці та соціально-економічній інфраструктурі України.

"І це демонстрація того, що у них нібито усе в порядку з повітряною складовою… Але з того, що моніториться, не можна сказати, що Росія суттєво наростила кількість ракет, які вони застосовують", — зазначив Мусієнко.

Як вже писали "Коментарі", масовану повітряну атаку російських окупантів сьогодні вдалося успішно відбити завдяки злагодженій роботі всіх складових Сил безпеки та оборони України. Особливу роль у збитті крилатих ракет відіграли льотчики F-16. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.