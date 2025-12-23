Жесткий обстрел Украины 23 декабря: озвучены три причины нового геноцида Кремля

Сегодняшний массированный обстрел Украины ракетами и дронами еще раз подчеркнул настоящую цель войны России, которую можно охарактеризовать как геноцидную. Об этом в эфире Radio NV заявил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.

Фото: из открытых источников

"Я вижу, что это стандартная террористическая преступная атака России. Цель совершенно очевидна. Это связано с тремя факторами", — сообщил он.

Первый фактор, по словам Мусиенко, состоит в том, что враг долго накапливал силы и средства, ракеты и дроны для масштабных атак. Ранее массированных ударов по всей территории Украины не было, враг ограничивался террористическими атаками на гражданские объекты Одесской области и прифронтовые районы Херсонщины, Николаевщины, Сумщины, Харьковщины и Запорожья.

"Но не было ударов вглубь. Сейчас, когда они накопили ракеты и значительное количество беспилотников, наносят удары, в частности, по западным и центральным регионам государства. Под прицелом – объекты энергетики", – добавил Мусиенко.

Вторым фактором, по его мнению, есть ожидаемое похолодание. Враг стремится создать сложные условия накануне понижения температур, лишая украинцев нормальных условий для жизни.

"Это раз свидетельствует, что цель этой войны российской против Украины носит откровенно геноцидный характер. Потому что они пытаются лишить нормальных условий для жизни и существования, особенно в холодное время года", — подчеркнул Мусиенко.

Третий фактор заключается в демонстрации якобы собственной способности и силы России на международной арене, в частности перед США и другими государствами, показывая, что они способны наносить значительные удары по энергетике и социально-экономической инфраструктуре Украины.

"И это демонстрация того, что у них вроде бы все в порядке с воздушной составляющей… Но из того, что мониторится, нельзя сказать, что Россия существенно нарастила количество применяемых ими ракет", — отметил Мусиенко.

Как уже писали "Комментарии", массированную воздушную атаку российских кафиров сегодня удалось успешно отразить благодаря слаженной работе всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Особую роль в сбитии крылатых ракет сыграли летчики F-16. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.