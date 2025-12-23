logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Повітряних силах зробили важливу заяву про відбиття масованої атаки РФ: деталі
НОВИНИ

У Повітряних силах зробили важливу заяву про відбиття масованої атаки РФ: деталі

Російські окупанти здійснили запуск 673 повітряних ударних засобів, серед яких 38 ракет різного типу: 35 крилатих та 3 аеробалістичні “Кинджал” Х-47М2

23 грудня 2025, 13:20
Автор:
Клименко Елена

Масовану повітряну атаку російських окупантів сьогодні вдалося успішно відбити завдяки злагодженій роботі всіх складових Сил безпеки та оборони України. Особливу роль у збитті крилатих ракет відіграли льотчики F-16. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

У Повітряних силах зробили важливу заяву про відбиття масованої атаки РФ: деталі

Фото: з відкритих джерел

Він уточнив, що атака росіян призвела до пошкоджень та руйнувань.

"Було уражено 21 локацію, також є збитки від падіння уламків ракет і дронів", – зазначив Ігнат.

За його словами, загалом ворог застосував 673 засоби повітряного нападу, з них 38 ракет різного типу: 35 крилатих і 3 аеробалістичні “Кинджал” Х-47М2.

"Противник випустив таку велику кількість засобів повітряного нападу. Географія атаки була дуже широкою – аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Бойові дії велися на Хмельниччині, Тернопільщині, Житомирщині. На сьогодні з 673 засобів повітряного нападу збито і подавлено 635. Це досягнуто величезною роботою всіх сил безпеки та оборони, тих, хто працює по повітряних цілях – "Шахедах", "Герберах", "Італмасах" і крилатих ракетах", – підкреслив Ігнат.

Він додав, що з 35 крилатих ракет збито 34.

"І основна заслуга в цьому саме льотчиків тактичної авіації, наших пілотів F-16. Командувач Повітряних сил відзначає їхню роботу. Також важлива робота всіх складових Сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей", – повідомив Ігнат.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
