У Повітряних силах зробили важливу заяву про відбиття масованої атаки РФ: деталі

Масовану повітряну атаку російських окупантів сьогодні вдалося успішно відбити завдяки злагодженій роботі всіх складових Сил безпеки та оборони України. Особливу роль у збитті крилатих ракет відіграли льотчики F-16. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Фото: з відкритих джерел

Він уточнив, що атака росіян призвела до пошкоджень та руйнувань.

"Було уражено 21 локацію, також є збитки від падіння уламків ракет і дронів", – зазначив Ігнат.

За його словами, загалом ворог застосував 673 засоби повітряного нападу, з них 38 ракет різного типу: 35 крилатих і 3 аеробалістичні “Кинджал” Х-47М2.

"Противник випустив таку велику кількість засобів повітряного нападу. Географія атаки була дуже широкою – аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Бойові дії велися на Хмельниччині, Тернопільщині, Житомирщині. На сьогодні з 673 засобів повітряного нападу збито і подавлено 635. Це досягнуто величезною роботою всіх сил безпеки та оборони, тих, хто працює по повітряних цілях – "Шахедах", "Герберах", "Італмасах" і крилатих ракетах", – підкреслив Ігнат.

Він додав, що з 35 крилатих ракет збито 34.

"І основна заслуга в цьому саме льотчиків тактичної авіації, наших пілотів F-16. Командувач Повітряних сил відзначає їхню роботу. Також важлива робота всіх складових Сил оборони, які долучилися до збиття решти повітряних цілей", – повідомив Ігнат.

