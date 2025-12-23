В Воздушных силах сделали важное заявление об отражении массированной атаки РФ: детали

Массированную воздушную атаку российских окупантов сегодня удалось успешно отразить благодаря слаженной работе всех составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Особую роль в сбитии крылатых ракет сыграли летчики F-16. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Фото: из открытых источников

Он уточнил, что атака россиян привела к повреждениям и разрушениям.

"Была поражена 21 локация, также есть ущерб от падения обломков ракет и дронов", – отметил Игнат.

По его словам, всего враг применил 673 средства воздушного нападения, из них 38 ракет разного типа: 35 крылатых и 3 аэробалистических "Кинжал" Х-47М2.

"Противник выпустил такое большое количество средств воздушного нападения. География атаки была очень широкой – вплоть до Львовской области. Также пострадала Одесская область. Боевые действия велись в Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской областях. На сегодняшний день из 673 средств воздушного нападения сбито и подавлено 635. Это достигнуто огромной работой всех сил безопасности и обороны, работающих по воздушным целям – "Шахедах", "Герберах", "Италмасах" и крылатых ракетах", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что из 35 крылатых ракет сбито 34.

"И основная заслуга в этом именно лётчиков тактической авиации, наших пилотов F-16. Командующий Воздушными силами отмечает их работу. Также важна работа всех составляющих сил обороны, которые присоединились к сбитию остальных воздушных целей", – сообщил Игнат.

