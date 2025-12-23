Трамп підготував серйозну пастку для Зеленського: озвучено вражаючу мету США

Вимога президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні під час повномасштабної війни викликала різку реакцію серед американських експертів. Колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі назвав цю позицію "абсолютним лицемірством", зазначивши, що вона фактично відтворює наративи Кремля.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

За його словами, хоча США традиційно підтримують демократичні процеси у світі, ситуація в Україні є винятковою. "Проведення чесного та безпечного голосування під обстрілами практично неможливе, а сам процес відкриває величезне вікно можливостей для втручання Росії", – пояснює він.

Тафурі додає, що Кремль, який намагався впливати навіть на американські вибори, неодмінно скористається шансом підірвати внутрішню стабільність України та послабити її зсередини. Особливе обурення експерта викликає подвійні стандарти Трампа: він закликає до демократії в Україні, водночас ігноруючи її відсутність у Росії.

"Це просто верх лицемірства для будь-кого у Росії, хто підтримує Кремль, говорити про вибори в Україні. Росія – це країна дуже далека від демократії, де потрібні вільні та чесні вибори, демократичні інституції, а не урядові організації", – зазначає Тафурі.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський вже доручив підготувати відповідний законопроєкт щодо проведення голосування, однак фахівці попереджають: ризики для національної безпеки можуть перевищувати будь-яку політичну вигоду.

Експерт підкреслює, що вимоги Трампа лише підживлюють проросійські наративи та дають поштовх силам, які намагаються дискредитувати Київ.

"Це не просто політична помилка, а серйозний безпековий ризик для України", – резюмує Тафурі.

