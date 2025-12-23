Требование президента США Дональда Трампа провести выборы в Украине во время полномасштабной войны вызвало резкую реакцию среди американских экспертов. Бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури назвал эту позицию "абсолютным лицемерием", отметив, что она фактически воспроизводит нарративы Кремля.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его словам, хотя США традиционно поддерживают демократические процессы в мире, ситуация в Украине является исключительной. "Проведение честного и безопасного голосования под обстрелами практически невозможно, а сам процесс открывает огромное окно возможностей для вмешательства России", — объясняет он.

Тафури добавляет, что пытавшийся влиять даже на американские выборы Кремль непременно воспользуется шансом взорвать внутреннюю стабильность Украины и ослабить ее изнутри. Особое возмущение эксперта вызывает двойные стандарты Трампа: он призывает к демократии в Украине, в то же время игнорируя ее отсутствие в России.

"Это просто верх лицемерия для любого в России, кто поддерживает Кремль, говорить о выборах в Украине. Россия – это страна, которая очень далека от демократии, где нужны свободные и честные выборы, демократические институты, а не правительственные организации", – отмечает Тафури.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский уже поручил подготовить соответствующий законопроект по проведению голосования, однако специалисты предупреждают, что риски для национальной безопасности могут превышать любую политическую выгоду.

Эксперт подчеркивает, что требования Трампа лишь подпитывают пророссийские нарративы и дают толчок силам, пытающимся дискредитировать Киев.

"Это не просто политическая ошибка, а серьезный риск безопасности для Украины", – резюмирует Тафури.

