Росіяни використали час: розкрито шокуючий момент жорсткого обстрілу України вночі

23 грудня 2025 року Росія завдала масштабного удару по Україні, використавши ракети різних типів і ударні дрони. Внаслідок обстрілів зазнала ушкоджень енергетична інфраструктура держави.

Фото: з відкритих джерел

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в коментарі 24 Каналу наголосив, що нинішня хвиля атак демонструє: переговори, які відбуваються паралельно, не свідчать про реальну готовність Кремля до припинення війни.

За його словами, Росія не відмовилася від планів захоплення українських територій і продовжує системно бити по наземних цілях.

"Була певна пауза в масованих ударах, але росіяни використали цей час для накопичення зброї з цинічним підходом", — зазначив він.

Романенко також припустив, що окупаційні війська свідомо чекали на настання сильних холодів, аби завдати найбільшої шкоди українській енергосистемі. Попри ініціативи європейських країн щодо тимчасового припинення вогню на різдвяний період, Росія продовжує діяти відповідно до власних воєнних сценаріїв.

"Скоріш за все, Путін використає свята, щоб завдати якомога більше ударів. Ми вже бачимо, що Росія не лише розосереджено б’є по об’єктах, а й концентрує удари на окремих регіонах", — підкреслив експерт.

Він наголосив, що Україні необхідно й надалі посилювати систему протиповітряної та протиракетної оборони, а також розвивати ініціативи протиповітряного захисту на рівні територіальних громад.

"Громадяни повинні залишатися пильними, дотримуватися алгоритмів дій під час сигналу тривоги та продовжувати захищати країну", — додав Романенко.

Нагадаємо, вранці 23 грудня російські безпілотники атакували Київ. У Святошинському районі уламки впали поблизу житлового будинку, на рівні п’ятого поверху було пошкоджено вікна. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких — 16-річна дитина.

Як вже писали "Коментарі", попри те, що основні бойові зусилля Росії наразі зосереджені на Донбасі, Кремль не відмовляється від своєї головної мети — взяття Києва. За словами військового експерта та генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, загроза наступу з північного напрямку залишається актуальною та безпосередньо залежить від успіхів російських окупантів на інших ділянках фронту.