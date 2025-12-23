logo

BTC/USD

87475

ETH/USD

2962.72

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне использовали время: раскрыт шокирующий момент жесткого обстрела Украины ночью
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне использовали время: раскрыт шокирующий момент жесткого обстрела Украины ночью

Игорь Романенко объяснил циничную стратегию Кремля, причины нынешней волны ударов и меры, в которых Украина нуждается для укрепления ПВО и безопасности граждан

23 декабря 2025, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

23 декабря 2025 года Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав ракеты разных типов и ударные дроны. В результате обстрелов получила повреждения энергетическая инфраструктура государства.

Россияне использовали время: раскрыт шокирующий момент жесткого обстрела Украины ночью

Фото: из открытых источников

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в комментарии 24 Канала подчеркнул, что нынешняя волна атак демонстрирует: проходящие параллельно переговоры не свидетельствуют о реальной готовности Кремля к прекращению войны.

По его словам, Россия не отказалась от планов захвата украинских территорий и продолжает системно избивать по наземным целям.

"Была определенная пауза в массированных ударах, но россияне использовали это время для накопления оружия с циничным подходом", — отметил он.

Романенко также предположил, что оккупационные войска сознательно ждали наступления сильных холодов, чтобы нанести наибольший ущерб украинской энергосистеме. Несмотря на инициативы европейских стран по временному прекращению огня на рождественский период, Россия продолжает действовать в соответствии с собственными военными сценариями.

"Скорее всего, Путин использует праздники, чтобы нанести как можно больше ударов. Мы уже видим, что Россия не только рассредоточенно бьет по объектам, но и концентрирует удары по отдельным регионам", — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что Украине необходимо и дальше усиливать систему противовоздушной и противоракетной обороны, а также развивать инициативы противовоздушной защиты на уровне территориальных общин.

"Граждане должны оставаться бдительными, соблюдать алгоритмы действий во время сигнала тревоги и продолжать защищать страну", — добавил Романенко.

Напомним, утром 23 декабря российские беспилотники атаковали Киев. В Святошинском районе обломки упали вблизи жилого дома, на уровне пятого этажа были повреждены окна. Известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что основные боевые усилия России сосредоточены на Донбассе, Кремль не отказывается от своей главной цели — взятия Киева. По словам военного эксперта и генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, угроза наступления с северного направления остается актуальной и напрямую зависит от успехов российских оккупантов на других участках фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости