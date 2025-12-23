Россияне использовали время: раскрыт шокирующий момент жесткого обстрела Украины ночью

23 декабря 2025 года Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав ракеты разных типов и ударные дроны. В результате обстрелов получила повреждения энергетическая инфраструктура государства.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в комментарии 24 Канала подчеркнул, что нынешняя волна атак демонстрирует: проходящие параллельно переговоры не свидетельствуют о реальной готовности Кремля к прекращению войны.

По его словам, Россия не отказалась от планов захвата украинских территорий и продолжает системно избивать по наземным целям.

"Была определенная пауза в массированных ударах, но россияне использовали это время для накопления оружия с циничным подходом", — отметил он.

Романенко также предположил, что оккупационные войска сознательно ждали наступления сильных холодов, чтобы нанести наибольший ущерб украинской энергосистеме. Несмотря на инициативы европейских стран по временному прекращению огня на рождественский период, Россия продолжает действовать в соответствии с собственными военными сценариями.

"Скорее всего, Путин использует праздники, чтобы нанести как можно больше ударов. Мы уже видим, что Россия не только рассредоточенно бьет по объектам, но и концентрирует удары по отдельным регионам", — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что Украине необходимо и дальше усиливать систему противовоздушной и противоракетной обороны, а также развивать инициативы противовоздушной защиты на уровне территориальных общин.

"Граждане должны оставаться бдительными, соблюдать алгоритмы действий во время сигнала тревоги и продолжать защищать страну", — добавил Романенко.

Напомним, утром 23 декабря российские беспилотники атаковали Киев. В Святошинском районе обломки упали вблизи жилого дома, на уровне пятого этажа были повреждены окна. Известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что основные боевые усилия России сосредоточены на Донбассе, Кремль не отказывается от своей главной цели — взятия Киева. По словам военного эксперта и генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, угроза наступления с северного направления остается актуальной и напрямую зависит от успехов российских оккупантов на других участках фронта.