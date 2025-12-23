Це принципово для Путіна: озвучено моторошний прогноз про наступ армії РФ на Київ

Попри те, що основні бойові зусилля Росії наразі зосереджені на Донбасі, Кремль не відмовляється від своєї головної мети — взяття Києва. За словами військового експерта та генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, загроза наступу з північного напрямку залишається актуальною та безпосередньо залежить від успіхів російських окупантів на інших ділянках фронту.

Фото: з відкритих джерел

"Для Путіна це принципово: якщо захопити Київ та область, то питання з війною, як вони вважають, було б вирішено. Тому така загроза є, але вона залежить від того, який ресурс буде у РФ і наскільки його вистачить", — пояснив експерт.

Романенко підкреслив, що розвиток ситуації на північному напрямку багато в чому визначається здатністю Сил оборони України утримувати кордон та наявністю резервів у ворога.

"Поки росіяни не будуть зупинені, вони продовжуватимуть наступальні дії. І 2026 рік у цьому плані не буде винятком", — зазначив він.

Військовий експерт додав, що Путін прагне нових захоплень українських територій і продовжить наступ, доки не зустріне серйозного спротиву. На його думку, складна внутрішня та міжнародна ситуація для інших лідерів, зокрема у США, не впливає на плани російського диктатора.

"В американського президента, до речі, такі ж підходи, як і у Путіна, якщо дивитися з точки зору алгоритмів управління. Коли керівник наддержави намагається вирішувати складні питання у простий спосіб, а воно не виходить. Та й лідеру США зараз не до України, він погрузнув у численних проблемах і скандалах всередині країни і просто рятує власні рейтинги до виборів", — зауважив Романенко.

