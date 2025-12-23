Это принципиально для Путина: озвучен жуткий прогноз о наступлении армии РФ на Киев

Несмотря на то, что основные боевые усилия России сосредоточены на Донбассе, Кремль не отказывается от своей главной цели — взятия Киева. По словам военного эксперта и генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, угроза наступления с северного направления остается актуальной и напрямую зависит от успехов российских оккупантов на других участках фронта.

"Для Путина это принципиально: если бы захватить Киев и область, то вопрос с войной, как они считают, был бы решен. Поэтому такая угроза есть, но зависит от того, какой ресурс будет у РФ и насколько его хватит", — пояснил эксперт.

Романенко подчеркнул, что развитие ситуации на северном направлении во многом определяется способностью сил обороны Украины удерживать границу и наличием резервов у врага.

"Пока россияне не будут остановлены, они будут продолжать наступательные действия. И 2026 год в этом плане не будет исключением", – отметил он.

Военный эксперт добавил, что Путин стремится к новым захватам украинских территорий и продолжит наступление, пока не встретит серьезного сопротивления. По его мнению, сложная внутренняя и международная ситуация для других лидеров, в частности, в США, не влияет на планы российского диктатора.

"У американского президента, кстати, такие же подходы, как и у Путина, если смотреть с точки зрения алгоритмов управления. Когда руководитель сверхдержавы пытается решать сложные вопросы простым способом, а он не выходит. Да и лидеру США сейчас не в Украину, он погряз в многочисленных проблемах и скандалах внутри страны и просто спасает собственные рейтинги до выборов", — отметил Романенко.

