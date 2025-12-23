Колишній соратник Путіна прямо назвав РФ агресором і закликав допомогти Україні: деталі

Колишній президент Чехії Мілош Земан заявив, що Росія є агресором, і підкреслив необхідність реальної підтримки України з боку Чехії не лише словами, а конкретними кроками. Свою позицію він озвучив в інтерв’ю чеській програмі Naprimo.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо ми кажемо, що Україні треба допомагати, то маємо допомагати не словами, а діями. А боєприпаси – це дуже конкретна дія", – заявив експрезидент.

Земан провів пряме історичне порівняння сучасної агресії Росії з подіями 21 серпня 1968 року, коли війська СРСР вторглися до Чехословаччини.

"Тоді нас уночі атакували росіяни – формально це був Радянський Союз, але суті це не змінює. Напали на маленьку країну, яка не оборонялася. Україна обороняється. І лише пам’ять про 1968 рік змушує нас підтримувати її", – наголосив він.

Експрезидент висловив схвалення чеській ініціативі з постачання боєприпасів Україні, назвавши її "принципово правильною". Він також позитивно оцінив позицію нового міністра оборони Чехії Яроміра Зуни, який підтвердив продовження допомоги та відкрито назвав Росію агресором, незважаючи на критику певних виборців SPD.

Щодо можливості використання заморожених російських активів для підтримки України, Земан заявив:

"Мені це не заважало б. Росія – агресор, а агресор має заплатити за свою агресію".

Земан наголосив на моральній та історичній відповідальності Чехії за підтримку України, вказавши на необхідність конкретних дій замість символічних заяв. На його думку, сучасна європейська солідарність повинна базуватися на конкретних заходах, таких як постачання боєприпасів та фінансова допомога, що дозволяє країні протистояти агресору і зберігати суверенітет.

