Бывший соратник Путина прямо назвал РФ агрессором и призвал помочь Украине: детали

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что Россия является агрессором, и подчеркнул необходимость реальной поддержки Украины со стороны Чехии не только словами, но и конкретными шагами. Свою позицию он озвучил в интервью чешской программе Naprimo.

Фото: из открытых источников

"Если мы говорим, что Украине нужно помогать, то должны помогать не словами, а действиями. А боеприпасы — это очень конкретное действие", — заявил экспрезидент.

Земан провел прямое историческое сравнение современной злости России с событиями 21 августа 1968 года, когда войска СССР вторглись в Чехословакию.

"Тогда нас ночью атаковали россияне — формально это был Советский Союз, но сути это не меняет. Напали на маленькую страну, которая не оборонялась. Украина обороняется. И только память о 1968 году заставляет нас поддерживать ее", — подчеркнул он.

Экспрезидент выразил одобрение чешской инициативе по поставке боеприпасов Украине, назвав ее "принципиально правильной". Он также положительно оценил позицию нового министра обороны Чехии Яромера Зуны, который подтвердил продолжение помощи и открыто назвал Россию агрессором, несмотря на критику некоторых избирателей SPD.

О возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, Земан заявил:

"Мне бы это не мешало. Россия – агрессор, а агрессор должен заплатить за свою агрессию".

Земан отметил моральную и историческую ответственность Чехии за поддержку Украины, указав на необходимость конкретных действий вместо символических заявлений. По его мнению, современная европейская солидарность должна основываться на конкретных мерах, таких как поставка боеприпасов и финансовая помощь, позволяющая стране противостоять агрессору и сохранять суверенитет.

