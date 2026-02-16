Президент України Володимир Зеленський повідомив про критичні завдання для військових та дипломатів на тлі підготовки ворога до нових атак. За даними розвідки, окупанти планують масштабні обстріли енергетичної інфраструктури, використовуючи оновлену тактику: "Російські атаки постійно... "еволюціонують". Зло теж розвивається, на жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту".

«Зло теж розвивається»: Зеленський попередив про підготовку РФ до масованих ударів по енергетиці

Глава держави наголосив, що ефективність оборони прямо залежить від швидкості допомоги Заходу. "Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів", — підкреслив він, закликавши партнерів оперативно реалізувати домовленості, досягнуті в Мюнхені.

Окрему увагу Зеленський приділив переговорному процесу в Женеві, куди вже прибула українська делегація. Він зазначив, що Росія намагається посилити свої позиції через терор: "Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцях". Президент застеріг, що чим більше агресії проявлятиме РФ, тим складніше буде досягти домовленостей.

Також Президент нагадав про конструктивну позицію України у діалозі зі США. "Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно і довготривало", — заявив Зеленський. Водночас він констатував, що Росія ці пропозиції відкидає, продовжуючи штурми та удари по містах. У зв'язку з цим Україна розраховує на рішучі дії партнерів, щоб "примус агресора до миру реально працював".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські моніторингові ресурси попереджають про підготовку масштабної атаки з боку РФ, що може відбутися вже найближчої ночі. За наявними даними, "Путін хоче вночі сильно обстріляти нашу країну, щоб мати якийсь козир перед завтрашніми мирними перемовинами у Женеві".