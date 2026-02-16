logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Зло тоже развивается»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

«Зло тоже развивается»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике

Украина согласилась на предложение США о прекращении огня, но Россия продолжает штурмы

16 февраля 2026, 23:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о критических задачах для военных и дипломатов на фоне подготовки врага к новым атакам. По данным разведки, оккупанты планируют масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры, используя обновленную тактику: "Русские атаки постоянно... "эволюционируют". Зло тоже развивается, к сожалению. Это комбинированные удары, требующие особой защиты".

«Зло тоже развивается»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике

«Зло тоже развивается»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике

Глава государства подчеркнул, что эффективность обороны напрямую зависит от скорости помощи Западу. "Любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов", — подчеркнул он, призвав партнеров оперативно реализовать договоренности, достигнутые в Мюнхене.

Отдельное внимание Зеленский уделил переговорному процессу в Женеве, куда уже прибыла делегация. Он отметил, что Россия пытается усилить свои позиции через террор: "Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам". Президент предостерег, что чем больше агрессии будет проявлять РФ, тем сложнее будет добиться договоренностей.

Также Президент напомнил о конструктивной позиции Украины в диалоге с США. "Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и долго", — заявил Зеленский. В то же время, он констатировал, что Россия эти предложения отвергает, продолжая штурмы и удары по городам. В этой связи Украина рассчитывает на решительные действия партнеров, чтобы "принуждение агрессора к миру реально работал".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о подготовке масштабной атаки со стороны РФ, что может состояться уже в ближайшую ночь. По имеющимся данным, "Путин хочет ночью сильно обстрелять нашу страну, чтобы иметь козырь перед завтрашними мирными переговорами в Женеве".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости