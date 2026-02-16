Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о критических задачах для военных и дипломатов на фоне подготовки врага к новым атакам. По данным разведки, оккупанты планируют масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры, используя обновленную тактику: "Русские атаки постоянно... "эволюционируют". Зло тоже развивается, к сожалению. Это комбинированные удары, требующие особой защиты".

«Зло тоже развивается»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике

Глава государства подчеркнул, что эффективность обороны напрямую зависит от скорости помощи Западу. "Любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов", — подчеркнул он, призвав партнеров оперативно реализовать договоренности, достигнутые в Мюнхене.

Отдельное внимание Зеленский уделил переговорному процессу в Женеве, куда уже прибыла делегация. Он отметил, что Россия пытается усилить свои позиции через террор: "Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам". Президент предостерег, что чем больше агрессии будет проявлять РФ, тем сложнее будет добиться договоренностей.

Также Президент напомнил о конструктивной позиции Украины в диалоге с США. "Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и долго", — заявил Зеленский. В то же время, он констатировал, что Россия эти предложения отвергает, продолжая штурмы и удары по городам. В этой связи Украина рассчитывает на решительные действия партнеров, чтобы "принуждение агрессора к миру реально работал".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о подготовке масштабной атаки со стороны РФ, что может состояться уже в ближайшую ночь. По имеющимся данным, "Путин хочет ночью сильно обстрелять нашу страну, чтобы иметь козырь перед завтрашними мирными переговорами в Женеве".