«Ніч може бути дуже важкою»: українців попереджають про сотні ракет та дронів і радять зробити запаси води
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ніч може бути дуже важкою»: українців попереджають про сотні ракет та дронів і радять зробити запаси води

Путін намагається отримати «козир» для поступок: монітори закликають до готовності через ризик обстрілів

16 лютого 2026, 18:48
Українські моніторингові ресурси попереджають про підготовку масштабної атаки з боку РФ, що може відбутися вже найближчої ночі. За наявними даними, "Путін хоче вночі сильно обстріляти нашу країну, щоб мати якийсь козир перед завтрашніми мирними перемовинами у Женеві".

Головною ціллю ворога називають критичну інфраструктуру: "Мета Кремля — тотальний блекаут в Україні, відсутність опалення та води у великих містах". Зокрема, окупанти прагнуть занурити західні регіони у таку ж важку гуманітарну ситуацію, як і столицю, тому для Києва та Заходу України прогнозують особливу небезпеку.

Для атаки агресор може застосувати весь наявний арсенал: "сотні дронів, балістика, Х-101 з ТУ-95, Х-22 з Ту-22, "Кинджали", "Калібри" та "Циркони"". Таким чином ворог намагається змусити Україну піти на поступки щодо Донбасу, проте експерти зазначають: "бункерний помиляється, це не вдалося минулого разу, і цього разу не вийде".

Громадян закликають до завчасної підготовки: "Ніч може бути дуже важкою, робіть запаси води та їжі, і подбайте за можливості про резервне живлення".

Найвищий рівень загрози на найближчі дві доби актуальний для Дніпропетровщини, Черкащини, Київщини, Вінниччини, Тернопільщини, Львівщини, Харківщини та Донеччини. Можливий рух ракет також у бік Хмельниччини та Івано-Франківщини. "Реагуйте на тривоги, сподіваємось на краще, але готуємось до гіршого", — підсумовують монітори.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський доручив військовому командуванню, уряду та енергетикам негайно підготувати додаткові заходи захисту на тлі розвідданих про підготовку Росією нового масованого удару. Відповідне рішення глава держави оприлюднив після наради щодо безпеки та енергетичної ситуації.



