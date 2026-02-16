Росія готує масований удар: яке термінове доручення Зеленський дав військовим та уряду

Президент України Володимир Зеленський доручив військовому командуванню, уряду та енергетикам негайно підготувати додаткові заходи захисту на тлі розвідданих про підготовку Росією нового масованого удару. Відповідне рішення глава держави оприлюднив після наради щодо безпеки та енергетичної ситуації.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, завдання отримали командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко, міністр оборони Михайло Федоров та керівник Укренерго Віталій Зайченко. Вони мають протягом доби запропонувати конкретні рішення для посилення оборони стратегічних об’єктів і енергосистеми.

Окрему увагу на нараді приділили ситуації в регіонах, які залишаються потенційними цілями атак, зокрема, мова про Харків, Запоріжжя, Полтаву, Сумщину, Кропивницький, Київ та Тернопіль. Зеленський також доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою "пакунків тепла". Загалом планується забезпечити близько 90 тисяч таких комплектів для підтримки населення.

Крім того, президент заслухав доповідь Дениса Шмигаля щодо підготовки міжнародних зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну", які відбудуться цього тижня у Франції. У переговорах візьмуть участь представники Група семи, США, Канади, країн ЄС, Північної Європи та Балтії.

Україна вже визначила ключові потреби для захисту енергетики. За словами Зеленського, саме на отриманні конкретних пакетів підтримки буде зосереджена робота найближчими днями, адже нова хвиля атак може стати критичним викликом для енергосистеми.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч з 15 на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, використавши чотири протикорабельні ракети "Циркон", балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-31П, а також 62 безпілотники різних типів. Повітряні сили України повідомили, що частину цих ракет вдалося знешкодити, зокрема дві ракети "Циркон" були збиті за допомогою систем протиповітряної оборони.



