У ніч з 15 на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, використавши чотири протикорабельні ракети "Циркон", балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-31П, а також 62 безпілотники різних типів. Повітряні сили України повідомили, що частину цих ракет вдалося знешкодити, зокрема дві ракети "Циркон" були збиті за допомогою систем протиповітряної оборони.

Фото: з відкритих джерел

Надзвичайно тривожна ситуація виникла через загрозу застосування балістичних ракет, що змусило оголосити повітряну тривогу по всій Україні, зокрема в Києві та прилеглих областях. Моніторингові канали повідомляли про запуск ракети "Циркон" на напрямок Київщини, ймовірною ціллю якої могла бути підстанція Рівненської атомної електростанції.

"Циркон" — це високошвидкісна гіперзвукова крилата ракета, яка була розроблена для військово-морського флоту Росії НВО машинобудування. Ці ракети здатні розвивати швидкість від 6 до 8 Маха, що робить їх дуже складними для перехоплення. За різними джерелами, дальність польоту "Циркона" коливається між 500 і 750 кілометрами, залежно від профілю польоту. Вона оснащена інерційною навігацією, супутниковим коригуванням (ГЛОНАСС), а також радіолокаційною головкою самонаведення на кінцевій стадії польоту.

Попри свою потужність, ракета досі проходить етапи розробки та тестування, і перші випробування виявили деякі технічні проблеми, зокрема з головкою самонаведення. З цього приводу існують побоювання щодо її повної готовності до бойового використання, але навіть у такому стані вона становить серйозну загрозу для морських сил НАТО.

Як вже писали "Коментарі", американські військові повинні терміново вдосконалити систему оборони, щоб запобігти можливому запуску Росією протисупутникової ракети з ядерною боєголовкою на орбіту. Таку думку висловив Джон Кляйн, старший науковий співробітник Атлантичної ради та експерт у галузі космічної оборони, у своїй статті для Forbes.