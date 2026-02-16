logo_ukra

Небезпечний удар "Цирконом" по Киїіщині: розкрито підступну мету атаки РФ вночі
Небезпечний удар "Цирконом" по Киїіщині: розкрито підступну мету атаки РФ вночі

Росія здійснила запуск гіперзвукових ракет "Циркон" по Україні: потужні вибухи було чути на Київщині

16 лютого 2026, 10:55
У ніч з 15 на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, використавши чотири протикорабельні ракети "Циркон", балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-31П, а також 62 безпілотники різних типів. Повітряні сили України повідомили, що частину цих ракет вдалося знешкодити, зокрема дві ракети "Циркон" були збиті  за допомогою систем протиповітряної оборони.

Небезпечний удар "Цирконом" по Киїіщині: розкрито підступну мету атаки РФ вночі

Фото: з відкритих джерел

Надзвичайно тривожна ситуація виникла через загрозу застосування балістичних ракет, що змусило оголосити повітряну тривогу по всій Україні, зокрема в Києві та прилеглих областях. Моніторингові канали повідомляли про запуск ракети "Циркон" на напрямок Київщини, ймовірною ціллю якої могла бути підстанція Рівненської атомної електростанції.

"Циркон" — це високошвидкісна гіперзвукова крилата ракета, яка була розроблена для військово-морського флоту Росії НВО машинобудування. Ці ракети здатні розвивати швидкість від 6 до 8 Маха, що робить їх дуже складними для перехоплення. За різними джерелами, дальність польоту "Циркона" коливається між 500 і 750 кілометрами, залежно від профілю польоту. Вона оснащена інерційною навігацією, супутниковим коригуванням (ГЛОНАСС), а також радіолокаційною головкою самонаведення на кінцевій стадії польоту.

Попри свою потужність, ракета досі проходить етапи розробки та тестування, і перші випробування виявили деякі технічні проблеми, зокрема з головкою самонаведення. З цього приводу існують побоювання щодо її повної готовності до бойового використання, але навіть у такому стані вона становить серйозну загрозу для морських сил НАТО.

Як вже писали "Коментарі", американські військові повинні терміново вдосконалити систему оборони, щоб запобігти можливому запуску Росією протисупутникової ракети з ядерною боєголовкою на орбіту. Таку думку висловив Джон Кляйн, старший науковий співробітник Атлантичної ради та експерт у галузі космічної оборони, у своїй статті для Forbes.



