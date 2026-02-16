В ночь с 15 на 16 февраля Россия совершила масштабную атаку на Украину, использовав четыре противокорабельных ракеты "Циркон", баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-31П, а также 62 беспилотника разных типов. Воздушные силы Украины сообщили, что часть этих ракет удалось обезвредить, в том числе две ракеты "Циркон" были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны.

Чрезвычайно тревожная ситуация возникла из-за угрозы применения баллистических ракет, что заставило объявить воздушную тревогу по всей Украине, в частности, в Киеве и прилегающих областях. Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракеты "Циркон" в направлении Киевщины, вероятной целью которой могла быть подстанция Ровенской атомной электростанции.

"Циркон" — это высокоскоростная гиперзвуковая крылатая ракета, разработанная для военно-морского флота России НПО машиностроения. Эти ракеты способны развивать скорость от 6 до 8 Маха, что делает их очень сложными для перехвата. По разным источникам, дальность полета "Циркона" колеблется между 500 и 750 километрами, в зависимости от профиля полета. Она оснащена инерционной навигацией, спутниковой корректировкой (ГЛОНАСС), а также радиолокационной головкой самонаведения на конечной стадии полета.

Несмотря на свою мощность, ракета по-прежнему проходит этапы разработки и тестирования, и первые испытания выявили некоторые технические проблемы, в том числе с головкой самонаведения. По этому поводу существуют опасения по поводу ее полной готовности к боевому использованию, но даже в таком состоянии она представляет серьезную угрозу для морских сил НАТО.

Как уже писали "Комментарии", а мериканские военные должны срочно усовершенствовать систему обороны, чтобы предотвратить возможный запуск Россией противоспутниковой ракеты с ядерной боеголовкой на орбиту. Такое мнение высказал Джон Кляйн, старший научный сотрудник Атлантического совета и эксперт в области космической обороны в своей статье для Forbes.