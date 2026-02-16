Россия готовит массированный удар: какое срочное поручение Зеленский дал военным и правительству

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военному командованию, правительству и энергетикам немедленно подготовить дополнительные меры защиты на фоне разведданных по подготовке Россией нового массированного удара. Соответствующее решение глава государства обнародовал после совещания по безопасности и энергетической ситуации.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, задачу получили командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко, министр обороны Михаил Федоров и руководитель Укрэнерго Виталий Зайченко. Они должны в течение суток предложить конкретные решения по усилению обороны стратегических объектов и энергосистемы.

Отдельное внимание на совещании уделили ситуации в регионах, которые остаются потенциальными целями атак, в частности, речь о Харькове, Запорожье, Полтаве, Сумщине, Кропивницком, Киеве и Тернополе. Зеленский также поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе "упаковок тепла". В общей сложности планируется обеспечить около 90 тысяч таких комплектов для поддержки населения.

Кроме того, президент заслушал доклад Дениса Шмыгаля о подготовке международных встреч в формате энергетического "Рамштайна", которые пройдут на этой неделе во Франции. В переговорах примут участие представители Группы семи, США, Канады, стран ЕС, Северной Европы и Балтии.

Украина уже определила ключевые потребности в защите энергетики. По словам Зеленского, именно на получении конкретных пакетов поддержки будет сосредоточена работа в ближайшие дни, ведь новая волна атак может оказаться критическим вызовом для энергосистемы.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь с 15 на 16 февраля Россия совершила масштабную атаку на Украину, использовав четыре противокорабельных ракеты "Циркон", баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-31П, а также 62 беспилотника разных типов. Воздушные силы Украины сообщили, что часть этих ракет удалось обезвредить, в том числе две ракеты "Циркон" были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны.



