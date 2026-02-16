Украинские мониторинговые ресурсы предупреждают о подготовке масштабной атаки со стороны РФ, что может произойти уже в ближайшую ночь. По имеющимся данным, "Путин хочет ночью сильно обстрелять нашу страну, чтобы иметь козырь перед завтрашними мирными переговорами в Женеве".

«Ночь может быть очень тяжелой»: украинцев предупреждают о сотнях ракет и дронов и советуют сделать запасы воды

Главной целью врага называют критическую инфраструктуру: "Цель Кремля – тотальный блекаут в Украине, отсутствие отопления и воды в больших городах". В частности, оккупанты стремятся погрузить западные регионы в такую же тяжелую гуманитарную ситуацию, как и столицу, поэтому для Киева и Запада Украины прогнозируют особую опасность.

Для атаки агрессор может применить весь имеющийся арсенал: "сотни дронов, баллистика, Х-101 из ТУ-95, Х-22 из Ту-22, "Кинжалы", "Калибры" и "Цирконы"". Таким образом враг пытается заставить Украину пойти на уступки по Донбассу, однако эксперты отмечают: "бункерный ошибается, это не удалось в прошлый раз, и в этот раз не получится".

Граждан призывают к преждевременной подготовке: "Ночь может быть очень тяжелой, делайте запасы воды и пищи, и позаботьтесь по возможности о резервном питании".

Самый высокий уровень угрозы на ближайшие двое суток актуален для Днепропетровщины, Черкасщины, Киевщины, Винницкой области, Тернопольщины, Львовщины, Харьковщины и Донетчины. Возможно движение ракет также в сторону Хмельнитчины и Ивано-Франковской области. "Реагируйте на тревоги, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", — заключают мониторы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский поручил военному командованию, правительству и энергетикам немедленно подготовить дополнительные меры защиты на фоне разведданных о подготовке Россией нового массированного удара. Соответствующее решение глава государства обнародовал после совещания по безопасности и энергетической ситуации.