“Зливав” координати для ударів: у Миколаєві затримали агента РФ із кримінальним минулим

У Миколаєві Служба безпеки України затримала чоловіка, який працював на російські спецслужби та допомагав коригувати удари по місту. За даними слідства, він передавав координати розташування українських військових, що могло використовуватися для ракетно-дронових атак.

СБУ викрила рецидивіста, який допомагав РФ атакувати Миколаїв

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє СБУ. Правоохоронці вже задокументували його діяльність і повідомили про підозру.

Хто він і як працював

Затриманим виявився місцевий житель із кримінальним минулим. Раніше він відбував покарання за розбій і незаконне заволодіння автомобілем.

Після звільнення чоловік почав шукати підробіток у телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

За обіцянку швидкого заробітку він погодився співпрацювати з ворогом.

Як він передавав дані

Фігурант об’їжджав місто та збирав інформацію про можливі цілі для атак.

Він:

– фіксував місця базування українських військових

– позначав координати на картах

– уточнював кількість техніки та особового складу

– аналізував особливості місцевості

Зібрану інформацію передавав через анонімний чат у месенджері російському куратору.

Затримання і докази

СБУ вчасно викрила діяльність агента та задокументувала його дії. Після цього було проведено затримання.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який містив докази співпраці з російськими спецслужбами.

Перед затриманням правоохоронці вжили заходів для захисту локацій Сил оборони, щоб уникнути можливих ударів.

Що йому загрожує

Чоловіку вже повідомлено про підозру за статтею щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що далі

Слідство триває – правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу додаткову кваліфікацію злочину.

Подібні випадки залишаються одним із ключових напрямів роботи спецслужб, адже своєчасне викриття агентів напряму впливає на безпеку міст і життя людей.

