Катували до втрати свідомості: СБУ оголосила підозру працівникам російського СІЗО

Служба безпеки України повідомила про підозру двом працівникам російського слідчого ізолятора, яких підозрюють у систематичних катуваннях українських військовополонених. Йдеться про тяжкі воєнні злочини, які, за даними слідства, тривали роками. Слідчі задокументували численні випадки жорстокого поводження, включно з побиттями та застосуванням електрошокерів.

Воєнні злочини проти полонених: СБУ викрила керівників російського ізолятора

Як повідомляють "Коментарі", про це пише АрміяInform. Розслідування проводить Головне слідче управління СБУ.

Кого підозрюють

За даними слідства, підозру оголошено начальнику відділу режиму СІЗО №2 у Вязьмі Ігорю Штапуренку та його заступнику Олексію Захарову.

Їх підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, що передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України.

Як відбувалися катування

Слідство встановило, що тортури починалися одразу після прибуття українських полонених до ізолятора. Під час так званої “прийомки” людей масово били.

В одному з епізодів полоненому завдали близько 100 ударів гумовими кийками та іншими предметами. Це лише один із зафіксованих випадків.

Під час щоденних перевірок полонених змушували стояти в позі “зірки” – обличчям до стіни з розведеними руками і ногами. У цей час їх били палицями та дошками.

Застосування струму і особлива жорстокість

Окремо зафіксовано використання електрошокерів під час допитів. В одному з випадків полоненому завдали щонайменше 15 ударів струмом.

Деякі епізоди відзначаються особливою жорстокістю. Зокрема, одного з військових довели до непритомності, але знущання не припинилися – його продовжували бити та травмувати.

Хто постраждав

Серед потерпілих – українські військові, захоплені в полон у різних районах бойових дій, зокрема в Маріуполі.

Йдеться про бійців, які перебували на “Азовсталі”, заводі імені Ілліча, а також у районах Кліщіївки, Макіївки та Липців.

Що далі

Наразі триває розслідування, а зібрані матеріали можуть стати частиною доказової бази для міжнародних судів.

Фіксація таких злочинів є ключовою для притягнення винних до відповідальності, наголошують правоохоронці.

Читайте також в "Коментарях", що капітан Збройних сил України Оксана Чорна поділилася спогадами про події 2015 року, коли українські військові були змушені збирати рештки загиблих побратимів фактично на лінії зіткнення.