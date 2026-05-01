Катували до втрати свідомості: СБУ оголосила підозру працівникам російського СІЗО

Проніна Анна
Служба безпеки України повідомила про підозру двом працівникам російського слідчого ізолятора, яких підозрюють у систематичних катуваннях українських військовополонених. Йдеться про тяжкі воєнні злочини, які, за даними слідства, тривали роками. Слідчі задокументували численні випадки жорстокого поводження, включно з побиттями та застосуванням електрошокерів.
Воєнні злочини проти полонених: СБУ викрила керівників російського ізолятора
Як повідомляють "Коментарі", про це пише АрміяInform. Розслідування проводить Головне слідче управління СБУ.
За даними слідства, підозру оголошено начальнику відділу режиму СІЗО №2 у Вязьмі Ігорю Штапуренку та його заступнику Олексію Захарову.
Їх підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, що передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що тортури починалися одразу після прибуття українських полонених до ізолятора. Під час так званої “прийомки” людей масово били.
В одному з епізодів полоненому завдали близько 100 ударів гумовими кийками та іншими предметами. Це лише один із зафіксованих випадків.
Під час щоденних перевірок полонених змушували стояти в позі “зірки” – обличчям до стіни з розведеними руками і ногами. У цей час їх били палицями та дошками.
Окремо зафіксовано використання електрошокерів під час допитів. В одному з випадків полоненому завдали щонайменше 15 ударів струмом.
Деякі епізоди відзначаються особливою жорстокістю. Зокрема, одного з військових довели до непритомності, але знущання не припинилися – його продовжували бити та травмувати.
Серед потерпілих – українські військові, захоплені в полон у різних районах бойових дій, зокрема в Маріуполі.
Йдеться про бійців, які перебували на “Азовсталі”, заводі імені Ілліча, а також у районах Кліщіївки, Макіївки та Липців.
Наразі триває розслідування, а зібрані матеріали можуть стати частиною доказової бази для міжнародних судів.
Фіксація таких злочинів є ключовою для притягнення винних до відповідальності, наголошують правоохоронці.
