Пытали к потере сознания: СБУ объявила подозрение работникам российского СИЗО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум работникам российского следственного изолятора, подозреваемым в систематических пытках украинских военнопленных. Речь идет о тяжких военных преступлениях, которые, по данным следствия, продолжались годы. Следователи задокументировали многочисленные случаи жестокого обращения, включая избиения и применение электрошокеров .

Военные преступления против пленных: СБУ разоблачила руководителей российского изолятора

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет АрмияInform. Расследование проводит Главное следственное управление СБУ.

Кого подозревают

По данным следствия, подозрение объявлено начальнику отдела режима СИЗО №2 в Вязьме Игорю Штапуренко и его заместителю Алексею Захарову.

Их подозревают в нарушении законов и обычаев войны , что предусмотрено статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

Как происходили пытки

Следствие установило, что пытки начинались сразу после прибытия украинских пленников в изолятор. Во время так называемой "приемки" людей массово избивали.

В одном из эпизодов пленнику нанесли около 100 ударов резиновыми дубинками и другими предметами . Это всего один из зафиксированных случаев.

Во время ежедневных проверок пленных заставляли стоять в позе звезды – лицом к стене с разведенными руками и ногами. В это время их били палками и досками.

Применение тока и особенная жестокость

Отдельно зафиксировано использование электрошокеров во время допросов. В одном из случаев пленнику нанесли по меньшей мере 15 ударов током .

Некоторые эпизоды отличаются особой жестокостью. В частности, одного из военных довели до обморока, но издевательства не прекратились – его продолжали избивать и травмировать.

Кто пострадал

Среди пострадавших – украинские военные, захваченные в плен в разных районах боевых действий, в том числе в Мариуполе.

Речь идет о бойцах, которые находились на Азовстали, заводе имени Ильича, а также в районах Клещиевки, Макеевки и Липцев .

Что дальше

В настоящее время идет расследование, а собранные материалы могут стать частью доказательной базы для международных судов.

Фиксация таких преступлений является ключевой для привлечения виновных к ответственности , подчеркивают правоохранители.

