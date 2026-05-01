"Сливал" координаты для ударов: в Николаеве задержали агента РФ с уголовным прошлым

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала мужчину, работавшего на российские спецслужбы и помогавшего корректировать удары по городу. По данным следствия, он передавал координаты расположения украинских военных, что могло использоваться для ракетно-дроновых атак .

СБУ разоблачила рецидивиста, помогавшего РФ атаковать Николаев

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщает СБУ. Правоохранители уже задокументировали его деятельность и сообщили о подозрении.

Кто он и как работал

Задержанным оказался местный житель с криминальным прошлым. Ранее он отбывал наказание за разбой и незаконное завладение автомобилем.

После увольнения мужчина начал искать подработку в телеграмм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

За обещание быстрого заработка он согласился сотрудничать с врагом .

Как он передавал данные

Фигурант объезжал город и собирал информацию о возможных целях атак.

Он:

– фиксировал места базирования украинских военных

– обозначал координаты на картах

– уточнял количество техники и личного состава

– анализировал особенности местности

Собранную информацию передавал через анонимный чат в мессенджере российскому куратору .

Задержание и доказательства

СБУ своевременно разоблачила деятельность агента и задокументировала его действия. После этого было произведено задержание.

Во время обысков у него изъяли смартфон, содержащий доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами.

Перед задержанием правоохранители приняли меры по защите локаций Сил обороны во избежание возможных ударов.

Что ему грозит

Мужчине уже сообщено о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы .

Что дальше

Следствие продолжается – правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют дополнительную квалификацию преступления.

Подобные случаи остаются одним из ключевых направлений работы спецслужб , ведь своевременное разоблачение агентов напрямую влияет на безопасность городов и жизни людей.

