Зламали коліна: морпіх розповів моторошну історію про тортури в полоні рф

Український морський піхотинець, захисник Маріуполя Володимир Іванов, який провів 895 днів у російській колонії, розповів про пережиті тортури та умови утримання в полоні.

За його словами, після тяжких побиттів йому зламали коліна, що призвело до розвитку гангрени. У певний момент, не витримавши болю та умов, він замислився про самогубство.

Однак, як зазначає військовий, один із наглядачів пригрозив, що навіть у разі спроби позбавити себе життя його не залишать у спокої, а продовжать знущання.

Іванов розповів, що вирішив відмовитися від цього кроку після сну, у якому побачив свою сім’ю — дружину та дітей. Після цього він вирішив боротися далі, попри пережите.

Він також заявив про систематичне застосування електрошокерів, які, за його словами, використовувалися регулярно як форма тиску і знущання.

Окрім фізичного насильства, за його словами, застосовувався і психологічний тиск. Зокрема, полонених змушували слухати гімн рф та вивчати інформацію про російських військових, яких називали "героями".

Подібні свідчення про жорстоке поводження з українськими військовополоненими неодноразово фіксувалися міжнародними організаціями та правозахисниками.

Експерти наголошують, що такі дії можуть кваліфікуватися як порушення норм міжнародного гуманітарного права.

