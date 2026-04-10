Зламали коліна: морпіх розповів моторошну історію про тортури в полоні рф

Морпіх, який провів майже три роки в російському полоні, розповів про тортури і психологічний тиск

10 квітня 2026, 00:40
Ткачова Марія

Український морський піхотинець, захисник Маріуполя Володимир Іванов, який провів 895 днів у російській колонії, розповів про пережиті тортури та умови утримання в полоні.

За його словами, після тяжких побиттів йому зламали коліна, що призвело до розвитку гангрени. У певний момент, не витримавши болю та умов, він замислився про самогубство.

Однак, як зазначає військовий, один із наглядачів пригрозив, що навіть у разі спроби позбавити себе життя його не залишать у спокої, а продовжать знущання.

Іванов розповів, що вирішив відмовитися від цього кроку після сну, у якому побачив свою сім’ю — дружину та дітей. Після цього він вирішив боротися далі, попри пережите.

Він також заявив про систематичне застосування електрошокерів, які, за його словами, використовувалися регулярно як форма тиску і знущання.

Окрім фізичного насильства, за його словами, застосовувався і психологічний тиск. Зокрема, полонених змушували слухати гімн рф та вивчати інформацію про російських військових, яких називали "героями".

Подібні свідчення про жорстоке поводження з українськими військовополоненими неодноразово фіксувалися міжнародними організаціями та правозахисниками.

Експерти наголошують, що такі дії можуть кваліфікуватися як порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовослужбовець із позивним "Расті" заявив про жорстоке поводження під час перебування в російському полоні, зокрема про застосування тортур і фізичного насильства.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DW3swo3itl4/?igsh=Nmd1NnNkd29qMGpn
