Літера «Z» на всю спину: військовий поділився, як його катували в полоні

Український військовослужбовець із позивним "Расті" заявив про жорстоке поводження під час перебування в російському полоні, зокрема про застосування тортур і фізичного насильства.

Військовий «Расті» про катування в російському полоні

За його словами, окупанти навмисно залишали на тілах полонених сліди у вигляді символіки. Зокрема, йому випалювали знаки на шкірі, спричиняючи опіки.

Він розповів, що під час одного з епізодів його утримували силоміць, після чого почали випалювати символи на тілі. Спочатку — на нозі, а згодом — на спині.

Також, за його словами, до нього застосовували електрошокери. Удари наносили одночасно з різних боків, притискаючи до стіни та позбавляючи можливості рухатися.

Військовий зазначає, що такі дії тривали кілька хвилин без перерви і супроводжувалися сильним фізичним болем.

Подібні свідчення про жорстоке поводження з українськими військовополоненими раніше вже фіксувалися правозахисними організаціями та міжнародними інституціями.

Експерти наголошують, що такі дії можуть розглядатися як порушення норм міжнародного гуманітарного права.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с ержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олег Чаус поділився принципами дисципліни у своєму підрозділі та пояснив, чому запровадив низку жорстких обмежень для військових.

За його словами, одним із перших правил є повна заборона використання TikTok. Він пояснює це великою кількістю інформаційних впливів і дезінформації, які можуть негативно впливати на моральний стан бійців. Контроль за дотриманням цього правила, як стверджує військовий, здійснюється особисто — під час знайомства з новими бійцями він може перевіряти їхні телефони. Окрему увагу Чаус приділяє мовному питанню. Він наголошує на важливості використання української мови в підрозділі, вважаючи це елементом свідомості та внутрішньої дисципліни.

