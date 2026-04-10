Літера «Z» на всю спину: військовий поділився, як його катували в полоні

Ткачова Марія
Український військовослужбовець із позивним "Расті" заявив про жорстоке поводження під час перебування в російському полоні, зокрема про застосування тортур і фізичного насильства.
Військовий «Расті» про катування в російському полоні
За його словами, окупанти навмисно залишали на тілах полонених сліди у вигляді символіки. Зокрема, йому випалювали знаки на шкірі, спричиняючи опіки.
Він розповів, що під час одного з епізодів його утримували силоміць, після чого почали випалювати символи на тілі. Спочатку — на нозі, а згодом — на спині.
Також, за його словами, до нього застосовували електрошокери. Удари наносили одночасно з різних боків, притискаючи до стіни та позбавляючи можливості рухатися.
Військовий зазначає, що такі дії тривали кілька хвилин без перерви і супроводжувалися сильним фізичним болем.
Подібні свідчення про жорстоке поводження з українськими військовополоненими раніше вже фіксувалися правозахисними організаціями та міжнародними інституціями.
Експерти наголошують, що такі дії можуть розглядатися як порушення норм міжнародного гуманітарного права.