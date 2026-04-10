Буква «Z» на всю спину: военный поделился, как его пытали в плену

Ткачова Марія
Украинский военнослужащий с позывным "Расти" заявил о жестоком обращении во время пребывания в российском плену, в частности, о применении пыток и физического насилия.
Военный «Расти» о пытках в российском плену
По его словам, оккупанты намеренно оставляли на телах пленных следы в виде символики. В частности, ему выжигали знаки на коже, вызывая ожоги.
Он рассказал, что во время одного из эпизодов его удерживали насильно, после чего начали выжигать символы на теле. Сначала – на ноге, а потом – на спине.
Также, по его словам, к нему применяли электрошокеры. Удары наносили одновременно с разных сторон, прижимая к стене и лишая возможности двигаться.
Военный отмечает, что такие действия продолжались несколько минут без перерыва и сопровождались сильной физической болью.
Подобные свидетельства о жестоком обращении с украинскими военнопленными ранее уже фиксировались правозащитными организациями и международными институтами.
Эксперты отмечают, что такие действия могут рассматриваться как нарушение норм международного гуманитарного права.