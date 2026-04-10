Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Сломали колени: морпех рассказал жуткую историю о пытках в плену рф
Сломали колени: морпех рассказал жуткую историю о пытках в плену рф

Морпих, проведший почти три года в российском плену, рассказал о пытках и психологическом давлении

10 апреля 2026, 00:40
Ткачова Марія

Украинский морской пехотинец, защитник Мариуполя Владимир Иванов , проведший 895 дней в российской колонии, рассказал о пережитых пытках и условиях содержания в плену.

По его словам, после тяжелых избиений ему сломали колени, что привело к развитию гангрены. В какой-то момент, не выдержав боли и условий, он задумался о самоубийстве.

Однако, как отмечает военный, один из надзирателей пригрозил, что даже в случае попытки лишить себя жизни его не оставят в покое, а продолжат издевательство.

Иванов рассказал, что решил отказаться от этого шага после сна, в котором увидел свою семью — жену и детей. После этого он решил бороться дальше, несмотря на пережитое.

Он также заявил о систематическом применении электрошокеров, которые, по его словам, использовались регулярно как форма давления и издевательства.

Кроме физического насилия, по его словам, применялось и психологическое давление. В частности, пленных заставляли слушать гимн России и изучать информацию о российских военных, которых называли "героями".

Подобные свидетельства жестокого обращения с украинскими военнопленными неоднократно фиксировались международными организациями и правозащитниками.

Эксперты отмечают, что такие действия могут квалифицироваться как нарушение норм международного гуманитарного права.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странский военнослужащий с позывным "Расти" заявил о жестоком обращении во время пребывания в российском плену, в частности о применении пыток и физического насилия.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DW3swo3itl4/?igsh=Nmd1NnNkd29qMGpn
