Сломали колени: морпех рассказал жуткую историю о пытках в плену рф

Украинский морской пехотинец, защитник Мариуполя Владимир Иванов , проведший 895 дней в российской колонии, рассказал о пережитых пытках и условиях содержания в плену.

По его словам, после тяжелых избиений ему сломали колени, что привело к развитию гангрены. В какой-то момент, не выдержав боли и условий, он задумался о самоубийстве.

Однако, как отмечает военный, один из надзирателей пригрозил, что даже в случае попытки лишить себя жизни его не оставят в покое, а продолжат издевательство.

Иванов рассказал, что решил отказаться от этого шага после сна, в котором увидел свою семью — жену и детей. После этого он решил бороться дальше, несмотря на пережитое.

Он также заявил о систематическом применении электрошокеров, которые, по его словам, использовались регулярно как форма давления и издевательства.

Кроме физического насилия, по его словам, применялось и психологическое давление. В частности, пленных заставляли слушать гимн России и изучать информацию о российских военных, которых называли "героями".

Подобные свидетельства жестокого обращения с украинскими военнопленными неоднократно фиксировались международными организациями и правозащитниками.

Эксперты отмечают, что такие действия могут квалифицироваться как нарушение норм международного гуманитарного права.

