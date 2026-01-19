Зимові бої під Покровськом: росіяни геть змінили тактику

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої, які взимку набули нових особливостей через погодні умови, зміну тактики противника та специфіку забудови півночі Донеччини. Про це в інтерв’ю NV розповів начальник відділення комунікацій 14-ї бригади Національної гвардії України 14-та бригада "Червона Калина" Максим Бакулін.

Ситуація на Покровському напрямку

За його словами, російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників практично безперервно. Бригада відбиває одну хвилю штурмів за іншою — від класичних механізованих атак із використанням бронетехніки до так званих мотоштурмів, коли окупанти пересуваються на мотоциклах та квадроциклах.

Водночас противник скоригував свою тактику. Якщо раніше він намагався діяти великими масами, то зараз дедалі частіше застосовує малі піхотні групи. Кількість атак зросла, хоча самі штурми стали менш масштабними за чисельністю. Такий підхід дозволяє ворогу постійно тиснути на оборону, виснажуючи українські підрозділи.

Бої, за словами Бакуліна, відбуваються у складних умовах так званого "важкого урбану" — щільної міської забудови Добропільської агломерації. Кожна п’ятиповерхівка або промислова будівля перетворюється на окремий вузол оборони, де вирішальне значення мають не лише вогнева міць, а й витримка, координація та робота малих груп.

Зима додатково ускладнює оборону. Тепло від обігрівачів і генераторів демаскує позиції українських військових, а логістика постійно перебуває під загрозою через ворожий вогонь і мінування маршрутів. За таких умов навіть звичайний відпочинок стає дефіцитом.

Офіцер також зазначає, що російське командування не рахується з людськими втратами. Загиблих і поранених швидко замінюють новими мобілізованими, підтримуючи темп наступу. Для утримання особового складу в атаках застосовують примус, страх і погрози так званим "обнуленням", коли солдатів фактично прирікають на загибель.

За словами Бакуліна, попри складні умови й постійний тиск, українські підрозділи утримують позиції та продовжують завдавати противнику значних втрат, зриваючи його плани просування на Донеччині.

