Російська армія використовує цивільних, як живий щит

Українська воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення, яке свідчить про систематичне використання російськими військами житлових районів як вогневих позицій для артилерії. У перехопленій розмові мешканка бєлгородської області РФ розповідає про роботу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", розміщених поблизу цивільної забудови.

Армія рф ховає артилерію серед дворів

За словами жінки, пуски здійснювалися у вечірній час, а сліди від ракет було видно просто з вікон житлових будинків. Вона описує характерні червоні смуги в небі, які спостерігала безпосередньо з дому, що підтверджує мінімальну відстань між вогневими позиціями та цивільними об’єктами.

Із розмови також випливає, що таке небезпечне розташування озброєння є свідомим рішенням російських військових. Причиною називають небажання переміщувати бойову техніку на менш зручні позиції через складні погодні умови та бездоріжжя. Фактично артилерію розміщують там, де це простіше для військових, ігноруючи безпеку місцевого населення.

Подібна тактика створює безпосередню загрозу для цивільних осіб, адже житлові квартали автоматично перетворюються на законні військові цілі. Російська армія неодноразово застосовувала цю практику як на тимчасово окупованих територіях України, так і на власній території, використовуючи мирних мешканців як прикриття.

Водночас Сили оборони України, за даними розвідки, під час ураження ворожих цілей дотримуються принципу мінімізації шкоди цивільному населенню, навіть коли йдеться про територію держави-агресора. Українська сторона наголошує, що відповідальність за ризики для мирних громадян повністю лежить на російському військово-політичному керівництві.

У ГУР МО України підкреслюють: використання цивільної інфраструктури у військових цілях є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і за кожен злочин проти українського народу та власного населення Росії доведеться відповісти.

