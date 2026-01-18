Российская армия использует гражданских, как живой щит

Украинская военная разведка обнародовала очередной радиоперехват, свидетельствующий о систематическом использовании российскими войсками жилых районов в качестве огневых позиций для артиллерии. В перехваченном разговоре жительница Белгородской области РФ рассказывает о работе реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", расположенных вблизи гражданской застройки.

Армия рф прячет артиллерию среди дворов

По словам женщины, пуски осуществлялись в вечернее время, а следы от ракет были видны прямо из окон жилых домов. Она описывает характерные красные полосы в небе, наблюдаемые непосредственно из дома, что подтверждает минимальное расстояние между огневыми позициями и гражданскими объектами.

Из разговора также следует, что столь опасное расположение вооружения является сознательным решением российских военных. Причиной называют нежелание перемещать боевую технику на менее удобные позиции из-за сложных погодных условий и бездорожья. Фактически артиллерию размещают там, где это проще для военных, игнорируя безопасность местного населения.

Подобная тактика создает непосредственную угрозу гражданским лицам, ведь жилые кварталы автоматически превращаются в законные военные цели. Российская армия неоднократно применяла практику как на временно оккупированных территориях Украины, так и на собственной территории, используя мирных жителей как прикрытие.

В то же время Силы обороны Украины, по данным разведки, при поражении враждебных целей придерживаются принципа минимизации вреда гражданскому населению, даже когда речь идет о территории государства-агрессора. Украинская сторона отмечает, что ответственность за риски для мирных граждан полностью лежит на российском военно-политическом руководстве.

В ГУР МО Украины подчеркивают: использование гражданской инфраструктуры в военных целях является грубым нарушением международного гуманитарного права и за каждое преступление против украинского народа и собственного населения России придется ответить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом радиоперехвате, добытом украинской разведкой, командир российских оккупационных сил приказывает разыскать и разоружить сбежавшего из боевой позиции военного вместе с оружием.