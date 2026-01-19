Зимние бои под Покровском: россияне полностью изменили тактику

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои, которые зимой приобрели новые особенности из-за погодных условий, изменение тактики противника и специфику застройки севера Донетчины. Об этом в интервью NV рассказал начальник отделения коммуникаций 14-й бригады Национальной гвардии Украины 14-я бригада "Красная Калина" Максим Бакулин.

Ситуация на Покровском направлении

По его словам, российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников практически непрерывно. Бригада отражает одну волну штурмов за другой — от классических механизированных атак с использованием бронетехники до так называемых мотоштурмов, когда оккупанты передвигаются на мотоциклах и квадроциклах.

В то же время противник скорректировал свою тактику. Если раньше он пытался действовать большими массами, то сейчас все чаще применяет малые пехотные группы. Количество атак возросло, хотя сами штурмы стали менее масштабными по численности. Такой подход позволяет врагу постоянно давить на оборону, истощая украинские подразделения.

Бои, по словам Бакулина, происходят в сложных условиях так называемого тяжелого урбана — плотной городской застройки Добропольской агломерации. Каждое пятиэтажное или промышленное здание превращается в отдельный узел обороны, где решающее значение имеют не только огневая мощь, но и выдержка, координация и работа малых групп.

Зима дополнительно усложняет оборону. Тепло от обогревателей и генераторов демаскирует позиции украинских военных, а логистика постоянно находится под угрозой из-за вражеского огня и минирования маршрутов. В таких условиях даже обычный отдых становится дефицитом.

Офицер также отмечает, что российское командование не считается с потерями людей. Погибших и раненых быстро заменяют новыми мобилизованными, поддерживая темп наступления. Для содержания личного состава в атаках применяют принуждение, страх и угрозы так называемым "обнулением", когда солдат фактически обрекают на гибель.

По словам Бакулина, несмотря на сложные условия и постоянное давление, украинские подразделения удерживают позиции и продолжают наносить противнику значительные потери, срывая его планы продвижения в Донецкой области.

