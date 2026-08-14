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«Зима буде спекотною»: Міноборони та Fire Point пообіцяли вогняні «привіти» Москві

Червона площа під прицілом: українська відповідь на шантаж окупантів підірвала соцмережі влучними мемами

14 серпня 2026, 18:56
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Недилько Ксения

Чергова спроба Кремля влаштувати інформаційний терор та залякати українське суспільство напередодні зимових холодів завершилася гучним провалом. Російське оборонне відомство вирішило вкотре погрожувати масованими атаками, проте у відповідь отримало жорстку відсіч від українських військових та хвилю нищівного гумору від користувачів соцмереж.

«Зима буде спекотною»: Міноборони та Fire Point пообіцяли вогняні «привіти» Москві

Ілюстративне фото

Хвилю обурення та водночас іронії викликав плакат, який окупанти оприлюднили на своїх офіційних ресурсах. Загарбники виклали зображення дрона-камікадзе типу "Шахед", цинічно підписавши його:

"Як сніг на голову".

Цю ілюстрацію міністерство країни-агресорки супроводило самовпевненими обіцянками організувати для України тотальне замерзання під час зимового періоду. Втім, реакція Сил оборони України на подібні спроби шантажу виявилася максимально конкретною та позбавленою будь-якого страху. Зокрема, у Стратегічному командуванні Збройних сил України дали чіткий натяк, що українські дрони продовжать методично та прицільно нищити нафтогазові об'єкти на території РФ.

Військове керівництво України також не забарилося з іронічною, але водночас грізною відповіддю на закиди ворога. У Міністерстві оборони України лаконічно зазначили:

"В холод птахи летять в горящі краї".

«Зима буде спекотною»: Міноборони та Fire Point пообіцяли вогняні «привіти» Москві - фото 2

Там також додали, що для самих окупантів найближча зима обіцяє бути надзвичайно спекотною. До патріотичного флешмобу в соцмережах підключилися і представники спільноти Fire Point. Вони опублікували згенероване штучним інтелектом зображення вітчизняної балістичної ракети, яка пролітає безпосередньо над Червоною площею в столиці Росії.

«Зима буде спекотною»: Міноборони та Fire Point пообіцяли вогняні «привіти» Москві - фото 2

На корпусі боєприпасу українці залишили промовистий напис:

"Про зиму поговоримо після осені".

Такий крок став чітким попередженням для Кремля про неминучість нових далекобійних ударів відплати по стратегічних центрах ухвалення рішень та військових об'єктах Російської Федерації.



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