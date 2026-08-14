«Зима буде спекотною»: Міноборони та Fire Point пообіцяли вогняні «привіти» Москві

Чергова спроба Кремля влаштувати інформаційний терор та залякати українське суспільство напередодні зимових холодів завершилася гучним провалом. Російське оборонне відомство вирішило вкотре погрожувати масованими атаками, проте у відповідь отримало жорстку відсіч від українських військових та хвилю нищівного гумору від користувачів соцмереж.

Ілюстративне фото

Хвилю обурення та водночас іронії викликав плакат, який окупанти оприлюднили на своїх офіційних ресурсах. Загарбники виклали зображення дрона-камікадзе типу "Шахед", цинічно підписавши його:

"Як сніг на голову".

Цю ілюстрацію міністерство країни-агресорки супроводило самовпевненими обіцянками організувати для України тотальне замерзання під час зимового періоду. Втім, реакція Сил оборони України на подібні спроби шантажу виявилася максимально конкретною та позбавленою будь-якого страху. Зокрема, у Стратегічному командуванні Збройних сил України дали чіткий натяк, що українські дрони продовжать методично та прицільно нищити нафтогазові об'єкти на території РФ.

Військове керівництво України також не забарилося з іронічною, але водночас грізною відповіддю на закиди ворога. У Міністерстві оборони України лаконічно зазначили:

"В холод птахи летять в горящі краї".

Там також додали, що для самих окупантів найближча зима обіцяє бути надзвичайно спекотною. До патріотичного флешмобу в соцмережах підключилися і представники спільноти Fire Point. Вони опублікували згенероване штучним інтелектом зображення вітчизняної балістичної ракети, яка пролітає безпосередньо над Червоною площею в столиці Росії.

На корпусі боєприпасу українці залишили промовистий напис:

"Про зиму поговоримо після осені".

Такий крок став чітким попередженням для Кремля про неминучість нових далекобійних ударів відплати по стратегічних центрах ухвалення рішень та військових об'єктах Російської Федерації.